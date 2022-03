Rusia cancela a Facebook e Instagram por ser redes sociales extremistas

Luego de considerar a las redes sociales Facebook e Instagram como “extremistas”, el tribunal de Rusia prohibió a ambas redes sociales para que sean utilizadas dentro de su población.

No obstante la aplicación de mensajería WhatsApp, que también pertenece a Meta, no será sancionada ya que se estimó que esta app no se utiliza como medio de difusión pública de información entre sus habitantes.

La prohibición de Facebook e Instagram ocurre luego de que el gobierno ruso prohibiera también la red social de Twitter, así como algunos portales de noticias independientes.

La única manera de poder acceder a estas plataformas digitales es a través de una red privada virtual (VPN).

El pasado 11 de marzo autoridades rusas solicitaron a Meta el clasificar como extremistas a sus redes sociales luego de que se les señalara como impulsar acciones terroristas, además de incitar al odio y la enemistad.

“Las actividades de Meta se dirigen contra Rusia y sus fuerzas armadas. Exigimos su prohibición y la obligación de aplicar esta medida inmediatamente”, declaró el portavoz del FSB, Igor Kovalesvki.

Esta prohibición resultó como un duro golpe para la población de Rusia, sobre todo para los internautas de Instagram, pues a través de tales redes sociales muchos de sus ciudadanos generan ingresos y expanden sus negocios.

Esta tendencia podría seguir, pues la semana pasada el regulador ruso de telecomunicaciones acusó al gigante Google y a YouTube de realizar actividades terroristas, acto que es considerado el paso #1 para ejecutar el bloqueo de tal plataforma.