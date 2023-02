Rusia suspende trato de desarme nuclear con EU

MOSCÚ. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, suspendió la participación de su país en un importante tratado de desarme nuclear y acusó a Occidente de “atizar” el conflicto en Ucrania, al tiempo que su homólogo estadounidense, Joe Biden, aseguró que Moscú “nunca” ganará la guerra que inició hace casi un año.

Estados Unidos calificó de “irresponsable” la decisión de suspender el tratado Nuevo START y Francia y Reino Unido, otras dos potencias nucleares, pidieron a Moscú que reconsidere su “precipitada decisión” y “demuestre responsabilidad”.

Pese al anuncio de Putin, la cancillería rusa aseguró que Moscú “mantendrá un enfoque responsable y seguirá respetando rigurosamente (...) las limitaciones cuantitativas de las armas estratégicas ofensivas” hasta la expiración de ese tratado, en 2026.

El tratado Nuevo START, firmado en 2010 entre Rusia y EU, tiene como objetivo limitar los arsenales nucleares de estos dos países. Putin advirtió que Rusia podría reanudar sus ensayos nucleares si Estados Unidos lo hacía previamente.

Más tarde, el Ministerio de Exteriores ruso aseguró que la suspensión es "reversible" y que seguirá cumpliendo el tratado, pese a anunciar su salida.

En su discurso de una hora y 45 minutos, Putin acusó a los países occidentales de utilizar el conflicto en Ucrania para “acabar” con Rusia.

El presidente ruso prometió además cumplir “paso a paso, cuidadosa y sistemáticamente” los objetivos de esa ofensiva, marcada en los últimos meses por una serie de humillantes reveses militares para Moscú, pero también por algunos avances en el este.

Respaldo total

Biden, en otro esperado discurso desde Varsovia, capital de Polonia, replicó a esas acusaciones y prometió mantener un apoyo íntegro a Ucrania.

“Occidente no está conspirando para atacar a Rusia. Millones de ciudadanos rusos que solo quieren vivir en paz con sus vecinos no son el enemigo”, proclamó Biden, ante una multitud congregada frente al Castillo Real de Varsovia.

“No debe haber ninguna duda: nuestro apoyo a Ucrania nunca flaqueará” y “Ucrania nunca será una victoria para Rusia, nunca”, agregó, al día siguiente de su visita sorpresa a la capital ucraniana.

Putin se creía “duro”, pero topó con la “voluntad de hierro” de Estados Unidos, sentenció.

En lo que se refiere a las sanciones internacionales que afectan a Rusia, Putin estimó que los occidentales “no han llegado a nada y no llegarán a nada”.

La economía rusa resistió mejor que lo que habían previsto los expertos. El PIB se contrajo 2.1 por ciento en 2022, según el organismo oficial de estadística Rosstat.

En Pekín, el ministro chino de Relaciones Exteriores, Qin Gang, dijo que China estaba “profundamente preocupada” por el conflicto y se ofreció a mediar, prometiendo una propuesta esta semana, una propuesta para buscar una “solución política” a la crisis en Ucrania.

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, expresó un cauteloso interés por esa iniciativa, pero advirtió que debe respetar “el principio de integridad territorial” de su país.

Rusia anexó en 2014 la península de Crimea y al inicio de la guerra proclamó bajo su soberanía territorios de la cuenca minera del Donbás, en el este de Ucrania. En este contexto, el líder chino, Xi Jinping, está preparando una visita a Moscú para celebrar una cumbre con Vladímir Putin, en los próximos meses, informó The Wall Street Journal.

Durante el discurso de Putin, las fuerzas rusas bombardearon edificios en Jersón, en sur de Ucrania, matando al menos a cinco civiles, según las autoridades ucranianas.

Rusia está “matando sin piedad a la población civil”, declaró el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Las imágenes difundidas tras el ataque mostraron cadáveres, uno de ellos cubierto por una lona, tendidos en el suelo, cerca de una parada de autobús y de un supermercado destruido.

"Traición" a Wagner

El jefe del grupo paramilitar ruso Wagner acusó al Estado Mayor de su país de cometer una “traición” al rehusar entregar material a sus mercenarios, en primera línea, en Ucrania, lo que el ejército negó.

Las declaraciones del jefe de la milicia, Yevgeny Prigozhin, crispan aún más las relaciones ya tensas entre el grupo Wagner y el ejército ruso.

El jefe del Estado Mayor y el ministro de Defensa dan órdenes por doquier de no solo no entregar municiones al grupo paramilitar Wagner, sino también de no ayudar en materia de transporte aéreoYevgeny Prigozhin, jefe de la milicia

Las tensiones aumentaron en las últimas semanas con la batalla de Bajmut, en el este, donde se libra el combate más prolongado desde el inicio de la ofensiva rusa el 24 de febrero. Tanto el ejército como Wagner reivindicaron avances alrededor de esta ciudad, a veces contradiciéndose.“El jefe del Estado Mayor y el ministro de Defensa dan órdenes por doquier de no solo no entregar municiones al grupo paramilitar Wagner, sino también de no ayudar en materia de transporte aéreo”, criticó Prigozhin en un mensaje de audio publicado en Telegram.

El ministerio ruso de Defensa respondió con una lista detallada de los suministros de municiones entregados a los “voluntarios” rusos, como se denomina al grupo Wagner.