Trump y Putin ahora son uno mismo tras "fusionarse" en revista Time

Nuevamente el mandatario de EU, Donald Trump, es la figura de la porta de la revista "Time", pero esta vez lo "fusionaron" con el líder de Rusia, Vladímir Putin.

Bajó el título de "crisis de la cumbre", Brian Bennett se encargó de redactar la crisis que se desató luego de que Trump y Putin tuviera su primera cumbre el 16 de julio en Helsinki.

Pues en su encuentro, Trump aseguró que Rusia no había interferido en las elecciones de EU, pese a que recibió un informe de EU en el que se confirmaba la injerencia por parte del Kremlin.

Pero ahí no acaba la historia, sino que posteriormente a la cumbre, Trump se retractó y dijo que no veía razón por la cual Rusia no estuviese detrás de la injerencia en elecciones.

Días antes del encuentro del presidente de EU y el líder ruso, el fiscal especial Robert Mueller informó que 12 agentes rusos habían sido procesados por el pirateo informático de correos electrónicos del partido Demócrata en 2016.