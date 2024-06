Salud de Joe Biden preocupa tras episodios en eventos públicos

En los últimos días, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha despertado alertas debido a su extraño comportamiento, y es que en eventos públicos, se ve al mandatario de 81 años, un tanto desorientado.

El último de los episodios ocurrió durante la Cumbre del G7 realizada en Italia. En un video puede verse al grupo de mandatarios que estaban por tomarse una fotografía, cuando se ve a Biden apartándose inesperadamente, es ahí cuando la presidenta de Italia, Giorgia Meloni se percata de su ausencia y lo reincorpora al grupo.

Anteriormente, Joe Biden fue tendencia ya que durante una celebración realizada en la Casa Blanca, conocido como Juneteenth, o Día de la Emancipación, el presidente estadounidense se quedó prácticamente paralizado mientras sonreía y veía el acto del cantante afroamericano, Kirk Franklin. En el evento, Biden estaba acompañado de la vicepresidente Kamala Harris y del hermano de George Floyd, Philonise; sin embargo, este último al darse cuenta de la extraña actitud de Biden, decidió rodearlo con el brazo y chocar los puños para tranquilizarlo.

The Murdoch outlets are so desperate to distract from @POTUS's record that they just lie.



Here, they use an artificially narrow frame to hide from viewers that he just saw a skydiving demonstration.



He's saying congratulations to one of the divers and giving a thumbs up. Video: https://t.co/Pn0uGtzpLy pic.twitter.com/tDowABzud3 — Andrew Bates (@AndrewJBates46) June 13, 2024

Republicanos critican salud de Joe Biden

El comportamiento de Joe Biden ha sido objeto de críticas por parte de sus adversarios políticos quienes en repetidas ocasiones han cuestionado la salud mental y su capacidad de seguir en la presidencia.

En febrero del año en curso, un grupo de republicanos exigieron al gabinete de Biden que lo inhabilitaran del cargo luego del informe del fiscal especial del Departamento de Justicia, Robert Hur, donde se mencionó que Biden tenía mala memoria. El informe tenía como propósito investigar si hubo un mal manejo de documentos clasificados por parte de Biden cuando dejó la vicepresidencia.

Joe Biden at the Juneteenth celebration.



pic.twitter.com/z4nsdA02OM — Pop Base (@PopBase) June 13, 2024

Hur resolvió que no hubo un mal manejo, pero lo describió como “un anciano simpático, bien intencionado y con mala memoria”. También, añadió que no logró recordar la fecha de la muerte de su hijo Beau en 2015.

Biden no se quedó callado y en una comparecencia en la Casa Blanca, defendió que su memoria está en buenas condiciones: “mi memoria está bien. Soy bien intencionado, soy un hombre anciano y sé lo que estoy haciendo. Soy presidente y pondré a este país nuevamente en pie", dijo enojado; sin embargo ese mismo día dijo que el presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, era el de México, Andrés Manuel López Obrador, más conocido como AMLO.



(Joe Biden es) un anciano simpático, bien intencionado y con mala memoria

Robert Hur

Médico personal de Joe Biden asegura que está bien de salud

Como todos los años, Biden decidió someterse a una serie de pruebas para evaluar su estado de salud.

En entrevista para EFE, el médico oficial del presidente, Kevin O’Connor, concluyó que Joe Biden “se siente bien y el examen físico de este año no identificó nuevas preocupaciones”.





El presidente Biden es un hombre sano, activo y robusto de 81 años, que sigue en condiciones de ejecutar con éxito las funciones de la presidenciaapunta el informa

Pese a los resultados positivos, el doctor O’Connor dijo que Biden ha incorporado en su rutina una máquina para dormir que bombea aire bajo presión dentro de las vías respiratorias, y es que Biden ha sufrido por años apnea obstructiva del sueño.

El mismo doctor descartó hallazgos de trastorno neurológico central del cerebelo, accidentes cerebrovasculares, esclerosis múltiple o Parkinson.

It’s just honestly just sad at this point. Joe Biden forgot literally seconds later that he had already shaken Chuck Schumer’s hand. pic.twitter.com/4N7qZFGpX0 — Steve 🇺🇸 (@SteveLovesAmmo) June 13, 2024

Caso Hunter Biden, otro factor en contra

Aunque el informe ha señalado que Joe Biden está en buenas condiciones, los rumores sobre su salud mental parecen aumentar conforme se acercan las elecciones presidenciales en el país del norte.

A unos meses de las elecciones, Biden se enfenta también al caso de su hijo Hunter, quien fue declarado culpable en Delaware por tres delitos relacionados con posesión de armasal y ocultar en la compra su adicción a las drogas. Los cargos, todos a nivel federal, acarrean una pena máxima de 25 años de prisión.

Dos de los cargos podrían acarrearle un máximo de 10 años tras las rejas y el tercero cinco años. A su vez, deberá pagar una multa de hasta 750 mil dólares por cada uno de ellos.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Al ser la primera vez que es declarado culpable y al no tener antecedentes, lo más probable es que Hunter Biden no reciba ninguna pena de prisión, según expertos consultados por EFE.