Primer ministra de Finlandia enfrenta nuevas críticas por foto topless en residencia oficial

Un foto considerada inapropiada un sector de la clase política de Finlandia volvió a generar polémica alrededor de la primera ministra del país escandinavo, Sanna Marin.

La imagen compartida a través de TikTok muestra a dos mujeres –amigas de Marin e influencers populares en el país– posando con la blusa levantada sobre sus senos, los cuales estaban cubiertos por un letrero con el texto "Finlandia".

En principio se comenzó a especular sobre el lugar donde fue tomada la fotografía, ya que el fondo coincide con el que utiliza la primera ministra para sus mensajes oficiales, pero este martes la mandataria admitió que se trataba de Kesäranta, la residencia oficial del Ejecutivo finés.

El fondo de la fotografía y el letrero que aparecen en la fotografía comenzaron con la discusión en contra de la primera ministra. / Foto: TikTok Sabina Sarkka

"Creo que esa foto no es apropiada, me disculpo por ello. No deberían haber tomado esa foto, pero por lo demás no ocurrió nada extraordinario durante aquella noche", dijo Marin a la prensa.

La primera ministra afirmó que las dos jóvenes formaban parte de un grupo de amigos a los que invitó a la residencia oficial el pasado 9 de julio luego de asistir a un festival de música.

El evento al que se refiere la Marin fue el primer evento que puse el reflector lejos de su desempeño como cabeza del país y lo llevó a su comportamiento, ya que entonces fue criticada por el atuendo con el que asistió al concierto: una chamarra de cuero y shorts de mezclilla.

"Tomamos una sauna, fuimos a nadar y estuvimos en el jardín, pero no entramos al edificio principal. Sólo usamos los baños para invitados de la planta baja, que es donde al parecer se tomó esa foto", dijo.

Según Marin, se trató de la única fiesta privada que ha organizado en Kesäranta durante sus vacaciones y no supuso ningún tipo de amenaza para la seguridad, ya que las puertas de la residencia estaban cerradas con llave y todas las instalaciones estaban vigiladas.

Por su parte, Sabina Särkkä, una de las mujeres que aparece en la fotografía, realizó una publicación en su cuenta de Instagram disculpándose por ella.

"Publiqué una imagen inapropiada que debería haberse omitido. Lo lamento profundamente y me disculpo por mi comportamiento", escribió la también modelo.

Crean tendencia en apoyo a Sanna Marin

Esta nueva polémica llega pocas horas después de que Marin, de 36 años, acallase los rumores de que había consumido estupefacientes en otra fiesta, al presentar este lunes un test de drogas negativo.

La mandataria finlandesa saltó a los titulares de medios de todo el mundo la semana pasada, tras filtrarse un vídeo en el que aparece cantando y bailando en un domicilio privado con un grupo de amigos, con quien después se fue a un conocido club nocturno de Helsinki.

Ante las críticas que ha recibido la primera ministra desde algunos sectores de la política tanto local como internacional, a través de redes sociales se ha popularizado el hashtag #SolidarityWithSanna, con el cual las usuarias comparten fotografías o videos de ellas bailando o en alguna fiesta.

En este sentido, Marin ya había comentado que no se disculparía por llevar una vida normal, aunque era consciente de que debía cuidar sus palabras porque podrían interpretarse como la voz del gobierno de Finlandia.

