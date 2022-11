Se acabó el gusto: hombre intenta arrojar huevos al rey Carlos III y Camila (Video)

Este miércoles, las autoridades de Reino Unido detuvieron a un hombre después de que intentó arrojar huevos contra el rey Carlos III en York mientras se encontraba saludando gente en la ciudad de York.

Las cámaras de televisión muestran el momento en que se estrellan tres huevos en el suelo, justo al lado de donde Carlos III y la reina consorte, Camilla, estaban dando la mano a unos ciudadanos en el área de Micklegate Bar, en York.

Aunque ninguno de los huevos alcanzó al rey, los guardias de seguridad lo evacuaron inmediatamente del lugar.

A man has been detained after throwing eggs at King Charles and Queen Consort Camilla in York. pic.twitter.com/NuoEJPtjkv — Pop Crave (@PopCrave) November 9, 2022

En el momento de la detención del hombre, cuya identidad o edad no han sido facilitados, se escuchó a un hombre gritar: "Este país fue construido con la sangre de esclavos", mientras otros asistentes empezaron a cantar el himno nacional "Dios salve al Rey".

Carlos III, el nuevo rey de Reino Unido

Con la muerte de su madre, Isabel II, Carlos de Inglaterra, será el nuevo rey del Reino Unido y accederá al trono tras medio siglo como heredero.

El primogénito de Isabel II y el duque de Edimburgo ha sido el heredero desde que su madre accedió a la corona, en 1952, y ha pasado ya a la historia como el aspirante que más tiempo ha esperado para convertirse en monarca del Reino Unido y parte de las excolonias de la Mancomunidad Británica de Naciones, la llamada Commonwealth.

Su vida pública ha estado marcada por los años grises que siguieron a su separación en 1992 de Diana de Gales, madre de sus dos hijos, los príncipes Guillermo y Enrique, así como por su relación con Camilla Parker Bowles, con quien contrajo matrimonio en 2005 en una ceremonia civil a la que no acudió la reina.

La duquesa de Cornualles, que en principio será princesa consorte tras la coronación de Carlos, ha superado la impopularidad que mantenía entre los británicos durante los primeros años de relación pública con Carlos, en gran medida gracias al apoyo que Guillermo y Enrique han mostrado a la nueva vida de su padre.

A los 73 años es el heredero de mayor edad, superando a su tatarabuelo, Eduardo VII, que ascendió al trono con 60 años. Su nombre real es Carlos Felipe Arturo Jorge de Windsor, nació el 14 de noviembre de 1948, en el Palacio de Buckingham, es el mayor de cuatro hermanos.