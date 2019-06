Muere piloto de helicóptero que se estrelló en un rascacielos de Manhattan

Una persona murió en el brutal aterrizaje de un helicóptero este lunes en el techo de un rascacielos en pleno Manhattan, informaron los bomberos de Nueva York.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo a periodistas en el lugar del accidente que la víctima estaba dentro del helicóptero.

El diario New York Times informó que se trata del piloto, única persona a bordo.

"Nadie dentro del edificio fue herido", dijo Cuomo.

Los bomberos informaron inicialmente que "un helicóptero se estrelló contra un rascacielos".

El edficio alberga a empresas como BNP PAribas, Citibank y la firma de abogados Willkie Farr & Gallagher.

La policía precisó en su cuenta Twitter que el helicóptero hizo un aterrizaje brutal en medio de la lluvia torrencial y la neblina en el techo del edificio de 54 pisos -donde está ubicada la sede del banco francés BNP Paribas-. La nave se incendió, y el fuego fue extinguido luego por los bomberos.

Por su parte, el presidente Donald Trump dijo que está informado del accidente en Manhattan.

"Trabajo fenomenal por nuestros grandes socorristas que están actualmente en la escena", dijo.

Aseguró que su gobierno está listo para apoyar a las autoridades de Nueva York.

