Se registra incendio en rascacielos del Times Square en Nueva York

Este domingo se reportó un incendio en un hotel ubicado en el Times Square de Manhattan, Nueva York, Estados Unidos.

En un video que circula en redes sociales se observa una gran columna de humo que envuelve al edificio.

#LoÚltimo Un Incendio en un hotel de #TimesSquare en #NuevaYork dejó como saldo a 3 personas con heridas leves pic.twitter.com/9uJ3ek243J — xevt - xhvt (@xevtfm) September 22, 2019

Mientras que los bomberos de la ciudad han difundido imágenes donde están trabajando para apagar el fuego, que ha dejado al menos tres personas heridas.

De acuerdo con medios locales, el hotel fue evacuado y el incendio fue controlado una hora y media después.

Las llamas podrían haberse originado en unas tuberías al interior del edificio.