Se registra tiroteo en iglesia de California; hay múltiples heridos

Varias personas recibieron disparos en una iglesia en Laguna Woods en el sur de California, dijeron las autoridades, y agregaron que una persona fue detenida en relación con el tiroteo, la cantidad exacta de personas heridas y la naturaleza de esas lesiones, hasta el momento se tiene notificado un fallecido y cuatro heridos graves.

"Los agentes están respondiendo a los informes de un tiroteo en una iglesia en la cuadra 24.000 de El Toro Road en Laguna Woods. Varias víctimas han recibido disparos. Hemos detenido a una persona y hemos recuperado un arma que puede estar involucrada", dijo el alguacil del condado de Orange, California, dijo en Twitter.

Dispatch received call of a shooting inside Geneva Presbyterian Church at 1:26pm. Four victims have been critically wounded , one with minor injuries. All victims are adults and are enroute to the hospital. One victim is deceased at the scene. — OC Sheriff, CA (@OCSheriff) May 15, 2022

Laguna Woods es una comunidad en el sur de California donde residen unas 16 mil personas.

El personal de bomberos y rescate se encontraba en el lugar, tratando y transportando a varios pacientes al hospital, dijo la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange.

La Policía arrestó al presunto autor del tiroteo, que disparó contra varias personas en una iglesia presbiteriana en Laguna Woods, al sureste de Los Ángeles.



El alguacil del condado de Orange informó en Twitter que una persona falleció en el lugar de los hechos, mientras que otras cuatro están heridas de gravedad en el hospital y una quinta tiene heridas menores.

El servicio de bomberos del condado dijo que sus efectivos y paramédicos estaban "en el lugar y atendieron y transportaron a múltiples pacientes".

La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, dijo estar trabajando con las autoridades locales para supervisar la situación.

"Nadie debería tener miedo de ir a su lugar de culto. Nuestros pensamientos están con las víctimas", tuiteó la oficina.

La congresista demócrata Katie Porter, que representa al condado de Orange en Washington, calificó el tiroteo de "noticia terrible y perturbadora, especialmente a menos de un día de un tiroteo masivo en Buffalo."

Tiroteo en Buffalo

Tan sólo el sábado 14 de mayo, se registró un tiroteo donde un joven caucásico,de 18 años llamado Peyton Gendron, disparó contra los clientes de un supermercado en Buffalo, Nueva York.

El sujeto asesinó a diez personas y dos más están heridos, la mayoría de las víctimas pertencían a la comunidad afroamericana; las autoridades investigan el crimen como un atentado de odio racial, ya que Gendron había publicado antes de cometer el atentado un manifiesto de supremacismo blanco.

A su vez, autoridades de Nueva York, señalan que Gerdon ya estaba bajo la mira ya que un año antes, durante el Instituto, había escrito que quería cometer una masacre.

Con información de EFE.