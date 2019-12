Se retorció hasta la muerte; video muestra cruda realidad migrante en EU

Un video que registra las últimas horas de vida de un menor guatemalteco que murió en mayo pasado bajo custodia de la Patrulla Fronteriza estadounidense (CBP) fue dado a conocer este jueves, junto a críticas a las autoridades migratorias por supuestamente no brindar debida atención al adolescente.

"Mientras las autoridades de inmigración estaban sentadas, un niño yacía muriendo de gripe en una losa de concreto en un charco de su propio vómito al lado de un inodoro", dijo en un comunicado la presidenta de Families Belong Together, Jess Morales Rocketto.

Las imágenes, captadas por una cámara de seguridad publicadas por la entidad de investigación periodística ProPublica, muestran los últimos momentos de vida de Carlos Gregorio Hernández Vásquez, de 16 años, quién murió el pasado 20 de mayo en Texas.

El video muestra al adolescente en una celda de la estación de CBP en Weslaco, en el Valle de Río Grande, en Texas, donde había sido aislado junto a otro menor que estaba enfermo.

Horas antes, Hernández había sido revisado por una enfermera practicante en el centro de procesamiento de CBP de McAllen, Texas, que lo diagnosticó con gripe y una fiebre de 103 grados Fahrenheit (39,4 Centígrados).

De acuerdo con la investigación de ProPublica, la enfermera recomendó revisar la condición del joven cada dos horas, y si empeoraba debería ser llevado a la sala de emergencias.

When 16-year-old Carlos Gregorio Hernandez Vasquez died in a Border Patrol cell last May, the agency released a statement.



We obtained video footage that does not match the Border Patrol’s account of his death. pic.twitter.com/MpIGS5B6Cg — ProPublica (@propublica) 6 de diciembre de 2019

Las imágenes reveladas hoy comienzan a la 1.20 de la madrugada (hora local) del 20 de mayo del 2019 cuando el joven está aparentemente dormido sobre una plancha de concreto.

El compañero de celda está dormido en frente tapado con una manta de papel de aluminio.

Un minuto después (1.21), el menor se levanta y se dirige a la puerta y ventana de la celda, desapareciendo del encuadre de la cámara.

El menor reaparece a la 1.24 de la mañana cuando se desploma y cae al suelo, parece convulsionar, y después queda tendido inmóvil por cerca de 10 minutos.

Luego logra incorporarse y se mueve hasta el espacio designado para el baño donde nuevamente cae al suelo.

El menor permanece inmóvil hasta la 1.47 cuando el video se corta abruptamente.

Según información entregada por CBP, los agentes chequearon el estado del menor tres veces.

El video se restablece a las 5.48 de la mañana, donde el cuerpo aparentemente está en la misma posición.

Casi 20 minutos después (6.06) el compañero de celda se despierta y se dirige hacia al baño y descubre a Hernández, quien aparentemente estaba inerte sobre un charco de sangre.

El menor, que también estaba enfermo, pide ayuda.

Dos agentes entran en pocos segundos y chequean el estado de Hernández, que permanece inmóvil.

ProPublica destaca que CBP describió de manera inexacta cómo se descubrió el cuerpo de Hernández.

"La muerte de Carlos Gregorio Hernández Vásquez fue prevenible", sentencia Morales.

ProPublica obtuvo el video de manos del Departamento de Policía de Weslaco, que investigó la muerte del joven.

La investigación apunta que CBP retuvo a Hernández durante seis días, aunque se supone que las autoridades migratorias deben transferir a los niños y menores dentro de las primeras 72 horas de su detención.

Hernández había sido arrestado el 13 de mayo cerca a Hidalgo, Texas.

"Tres niños han muerto de enfermedades relacionadas con la gripe bajo la vigilancia de la Administración Trump en el último año. Necesitamos medidas de inmediato para que los niños reciban la atención vital que se merecen y asegurar que no mueran más niños en jaulas", apuntó Morales.