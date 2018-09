Se ríen de Trump en ONU por presumir logros en su administración

El presidente estadounidense, Donald Trump, presumió de avances sin precedentes en su país bajo su mandato, con una afirmación hiperbólica que desató sonoras risas entre algunos de los asistentes a la 73 Asamblea General de la ONU.

Una carcajada audible se escuchó en el salón de las Naciones Unidas cuando el mandatario dijo que en los últimos dos años su administración había logrado "más que cualquier otra administración en la historia de nuestro país".

Sorprendido, Trump dijo:

"No esperaba esa reacción, pero está bien", una respuesta que provocó aún más risas entre la Asamblea General.

El discurso de Trump se enfocó en la política nacional y destacó la importancia de "proteger la soberanía" de Estados Unidos.

WOW! The UN audience laughs at Trump after he claims, "my administration has accomplished more than almost any administration in the history of our country." pic.twitter.com/tXg50ejQqy — Aaron Rupar (@atrupar) 25 de septiembre de 2018