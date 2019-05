Secretario de la ONU llama a defender los derechos de los periodistas

En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hizo un llamado a defender los derechos de los periodistas "cuyos esfuerzos ayudan a construir un mundo mejor para todos".

Por medio de su cuenta de Twitter, Guterres compartió un video en el que señaló que ninguna democracia está completa sin acceso a información transparente y fiable.

Asimismo, señaló que la libertad de prensa es esencial para la Paz, la justicia y los derechos humanos pues ninguna democracia está completa sin el acceso transparente a la información.

"La libertad de expresión y de prensa es el pilar clave para crear instituciones justas e imparciales".

Recalcó además la importancia añadida que unos medios libres tienen en los periodos electorales, tema central de las celebraciones del Día este año en la ONU.

Destacó que "mientras la tecnología ha transformado las formas en las que recibimos y compartimos la información, a veces esta información es usada para manipular la opinión pública o para fomentar la violencia y el odio. Lo que ha desencadenado la violencia y el acoso a periodistas incluyendo mujeres".

Manifestó su preocupación por el crecimiento de los ataques a periodistas, que de acuerdo a cifras de la UNESCO, se registraron 100 periodistas asesinados en 2018.

Cabe destacar, que los nombres de los fallecidos fueron leídos durante el acto por una representante de los periodistas acreditados ante Naciones Unidas.

No democracy is complete without access to transparent and reliable information. On #WorldPressFreedomDay, we must all defend the rights of journalists, whose efforts help us build a better world for all. pic.twitter.com/nas2ilN3qY — António Guterres (@antonioguterres) 2 de mayo de 2019

El jefe de las Naciones Unidas no asistió al acto con el que la organización conmemoró en su sede central el Día Mundial de la Libertad de Prensa que como todos los años, conmemoró este 3 de mayo en la sede de la Unión Africana (UA), en Adis Abeba.

La reunión estuvo encabezada por la presidenta de la Asamblea General, María Fernanda Espinosa, quien recalcó que unos medios de comunicación libres, pluralistas e independientes son indispensables para la democracia.

La excanciller ecuatoriana insistió además en la necesidad de proteger a los periodistas y recordó que son los encargados de sacar a la luz abusos, contar historias que deben ser contadas y dar voz a aquellos a quien nadie escucha.

Con información de EFE