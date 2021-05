Secuestran a un grupo de niños de una escuela en Nigeria

Hombres armados secuestraron a muchos niños, al parecer para pedir por ellos el pago de un rescate, en una escuela coránica del centro-norte de Nigeria, informaron el domingo las autoridades y varios habitantes.

"Un número todavía indeterminado de alumnos de la escuela islámica Salihu Tanko fueron secuestrados junto con pasajeros de un autobús", indicó el gobierno del estado nigeriano de Níger en Twitter.

"Los raptores liberaron a 11 niños, que eran demasiado pequeños para caminar", indicó el gobierno, que denunció un acto "lamentable" y el aumento de secuestros contra el pago de un rescate en el centro y en el norte del país.

En la escuela islámica Salihu Tanku se encontraban unos 200 alumnos en el momento del ataque, pero varios lograron huir, indicó un miembro del equipo directivo, que pidió el anonimato.

"Al principio tomaron a más de 100 alumnos pero luego dejaron a los que consideraban demasiado pequeños, a los que tenían entre 4 y 12 años", declaró el responsable a la AFP, agregando que no tenía cifras precisas de cuántos estudiantes fueron secuestrados.

El rapto se produjo un día después de que 14 estudiantes del estado de Kaduna (norte) fueran liberados tras haber estado 40 días secuestrados.

Cinco estudiantes fueron ejecutados por sus captores en los días que siguieron al secuestro, para presionar a las familias y al gobierno y que pagaran un rescate.

En la prensa local, varias familias aseguraron haber pagado 180 millones de nairas (357 mil euros, 435 mil 800 dólares) para encontrar a sus hijos.

Las bandas armadas, conocidas en la zona como "bandidos", actúan en el centro-oeste y en el noroeste de Nigeria, saqueando aldeas, robando ganado y llevando a cabo secuestros masivos a cambio de rescates.

Desde diciembre de 2020, 730 niños y adolescentes han sido secuestrados en centros escolares.