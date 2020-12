Seguidores de Trump vuelven a marchar en EU contra "fraude" electoral

Miles de personas salieron a las calles en Washington para exigir "cuatro años más" de presidencia de Donald Trump e insistieron en que hubo un "fraude" en las elecciones en las que triunfó el demócrata Joe Biden.

A pesar de un último y decisivo revés el día anterior ante la Corte Suprema, los seguidores de Trump realizaron una marcha para demostrar que están convencidos de la victoria del republicano en las elecciones de noviembre.

En un ambiente festivo, miles de ellos se reunieron en Freedom Plaza, no lejos de la Casa Blanca.

Foto: AFP

"No vamos a ceder", promete Luke Wilson, un hombre de sesenta años originario de Idaho, ondeando una bandera que defiende el porte de armas.

Una "injerencia extranjera", un software electoral que habría borrado millones de votos destinados al presidente: estas y otras razones son citadas por los manifestantes para explicar el "robo" que habría sufrido el magnate republicano.

"El pueblo estadounidense es víctima de una gran injusticia", asegura a la AFP Dell Quick, quien asiste constantemente a los actos en favor del presidente saliente.

Foto: AFP

"Trump 2024"

Por falta de pruebas tangibles que respalden las acusaciones de "fraude masivo", las aproximadamente cincuenta denuncias presentadas por los aliados de Trump en todo Estados Unidos han sido desestimadas por los tribunales o retiradas, con una sola excepción.

Todos los estados han certificado formalmente sus resultados, otorgando la victoria a Biden, y el Colegio Electoral validará el lunes el triunfo del demócrata, que asumirá el cargo el 20 de enero.

Darlene Denton lleva una insignia de "Trump 2024" en su sudadera. "Nadie quiere escuchar la evidencia", dice esta mujer de 47 años que llegó desde Tennessee para expresar su amor por un líder que le habría dado "voz" al pueblo estadounidense.

Foto: AFP

El propio presidente todavía se niega a admitir su derrota.

"¡Vaya! Miles de personas se están reuniendo en Washington para evitar que nos roben las elecciones", saludó en Twitter el sábado, antes de que su helicóptero volara sobre la multitud que cantaba el himno estadounidense.

Wow! Thousands of people forming in Washington (D.C.) for Stop the Steal. Didn’t know about this, but I’ll be seeing them! #MAGA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2020

Entre los manifestantes, los integrantes de la milicia de extrema derecha "Proud Boys", reconocibles por sus trajes amarillos y negros y sus chalecos antibalas, eran aclamados por la multitud.

Foto: AFP

"¡Fuera nazis!", gritaban militantes del movimiento Black Lives Matter ("Las vidas negras importan") reunidos a algunas calles de distancia.

Varias concentraciones anti-Trump, de escasa concurrencia, fueron organizadas en la capital, una de ellas en la Black Lives Matter Plaza, cercana a la Casa Blanca y hacia donde miles de personas se dirigieron a comienzos de noviembre para festejar el triunfo de Biden.