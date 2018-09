Segunda reunión con Kim será bastante pronto, asegura Trump

Naciones Unidas.- El presidente de EU, Donald Trump, aseguró hoy que su segunda reunión con el líder norcoreano, Kim Jong-un, será "bastante pronto" y explicó que su secretario de Estado, Mike Pompeo, hará los arreglos para ese encuentro en "el futuro inmediato", aunque no ofreció más detalles.

"Parece que vamos a tener una segunda cumbre bastante pronto", dijo Trump al entrar a la sede de la ONU, donde se encuentra para participar en actos al margen de la Asamblea General.

Como saben -continuó- Kim me escribió una carta, una carta preciosa y me pidió un segundo encuentro y vamos a hacer eso. El secretario Pompeo lo resolverá en el futuro inmediato, parece que está yendo muy, muy bien. Un progreso tremendo con Corea del Norte.



Trump se refería a la misiva que recibió este mes y en la que, según la Casa Blanca, Kim propone celebrar otro encuentro.



El mandatario estadounidense se reunirá hoy con el presidente surcoreano, Moon Jae-in, quien la semana pasada celebró una cumbre de tres días con Kim, y quiere convencer a Trump de que apoye la firma de un acuerdo de paz en la península coreana, un paso exigido por Pionyang para la desnuclearización.



Mientras tanto, Pompeo ha invitado a su homólogo norcoreano, Ri Yong-ho, a entrevistarse con él en Nueva York, aunque esa reunión aún no está confirmada.



En su histórica cumbre de junio en Singapur, Trump y Kim firmaron una declaración que abre las puertas a la desnuclearización de Corea del Norte a cambio de que EU conceda garantías para su supervivencia, aunque no se especificaban plazos concretos para esos objetivos.

En las últimas semanas, el diálogo bilateral entre Washington y Pionyang se había enquistado debido a diferencias sobre cómo llevar a cabo ese proceso.



La semana pasada, el Gobierno de EU determinó que el proceso de desnuclearización de Corea del Norte debe completarse como tarde para enero de 2021, cuando concluiría el mandato de Trump.



Corea del Norte ha exigido avances en la firma de un tratado de paz con el Sur que ponga fin al estado de guerra que técnicamente aún se mantiene en la península, a cambio de ejecutar los pasos concretos para desmantelar su arsenal que le exige la Casa Blanca.

