Senado argentino inicia sesión para debatir legalización del aborto

Buenos Aires.- El Senado de Argentina inició hoy la sesión en la que tratará el proyecto para legalizar el aborto voluntario, que ya fue aprobado en junio pasado por los diputados y cuya sanción definitiva está en el aire por la controversia social y política que genera.



El pleno, presidido por el titular provisional de la Cámara Alta, el oficialista Federico Pinedo, se prevé que dure varias horas y la votación podría concretarse a lo largo de la noche del miércoles o la madrugada del jueves.



En el exterior del Congreso, en Buenos Aires, miles de personas, a favor y en contra de la norma y entre un fuerte dispositivo de seguridad, se concentran para acompañar el proceso que se sigue dentro del recinto, donde se reúnen los 72 senadores con una fuerte división de opiniones.



Según recuentos por declaraciones públicas realizadas por los propios legisladores, en este momento se conoce que 38 votos serían en contra del proyecto y 31 a favor.



La sesión del Senado llega después de que, en otro largo debate y una reñida votación, el pasado 14 de junio los diputados dieran el visto bueno al proyecto, que busca despenalizar el aborto dentro de las primeras 14 semanas de gestación -actualmente solo se permite el aborto cuando el embarazo es fruto de una violación o peligra la vida de la madre-.



Uno de los principales argumentos de quienes apoyan que el aborto sea "seguro, legal y gratuito" es que los alrededor de 500, 000 abortos clandestinos que se estima se producen al año en Argentina son la principal causa de muerte materna en 17 de las 24 provincias.





Te recomendamos: El aborto aún está prohibido en una veintena de países







A la par, las organizaciones denominadas "provida" consideran que el aborto es "un fracaso social" y piden a los legisladores que respeten las dos vidas reforzando las políticas públicas en pro de la educación sexual.



A pesar de contar con la media sanción de los Diputados, la llegada del texto a la Cámara de Senadores no ha estado exenta de inconvenientes, ya que no se logró consenso en las comisiones parlamentarias previas para llevarlo al pleno general.



Sin embargo, la iniciativa será discutida porque el cuerpo ya había decidido en forma previa que el tema se debata "con o sin un despacho de comisión".



Con una fuerte trascendencia internacional, este asunto históricamente ha generado una fuerte división en el país y llega al pleno tras un inédito debate en audiencias públicas en las que durante meses han expuesto ante ambas Cámaras, a favor y en contra de la iniciativa, varios cientos de hombres y mujeres de la sociedad civil, entre ellos científicos, artistas, líderes religiosos, médicos y abogados.



Las autoridades partidarias dieron libertad de conciencia a sus diputados, incluido el presidente Mauricio Macri, del conservador frente Cambiemos, que el 1 de marzo pasado optó por facilitar que se dé un debate que es considerado histórico.



Cinco días después se presentó por séptima vez -las anteriores veces no prosperó en las Cámaras- el proyecto de ley impulsado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.