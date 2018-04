Senado de EU elige a Mike Pompeo como Secretario de Estado

El exdirector de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense, Mike Pompeo, fue confirmado este jueves por el Senado como Secretario de Estado, y ya representará al país el viernes en Bruselas, en la reunión de cancilleres de la OTAN.

Empresario, exmilitar y exlegislador, Pompeo fue confirmado por 57 votos a favor y 42 en contra, un resultado que indica que varios senadores del opositor partido Demócrata votaron por la afirmativa.

Instantes después de ese voto, el juez de la Suprema Corte Samuel Alito se trasladó a la Casa Blanca para tomar juramento a Pompeo, quien de inmediato inició los preparativos para su viaje a Bruselas ya como Secretario de Estado.

Al frente de la gigantesca máquina diplomática estadounidense, Pompeo tendrá en sus manos dos de los temas más críticos de la actualidad: el futuro del acuerdo nuclear con Irán y la delicada aproximación con Corea del Norte.

En el Departamento de Estado, Pompeo sustituirá al multimillonario ejecutivo petrolero Rex Tillerson, quien después de meses de tensa relación con el presidente Donald Trump terminó siendo sumariamente despedido delcargo el mes pasado.

Considerado un representante de la 'línea dura' en el interior del gobierno de Trump, gracias a su gestión como director de la CIA Pompeo se convirtió lentamente en un interlocutor con acceso privilegiado al presidente.