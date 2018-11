Sería muy inteligente si México detiene a migrantes antes de llegar a la frontera: Trump

Este domingo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump volvió arremeter contra los migrantes y dijo que sería muy inteligente si México detuviera a la caravana migrante antes de llegar a la frontera de su país.

En su cuenta de Twitter, el mandatario indicó que las caravanas fueron permitidas por los gobiernos centroamericanos para sacar de sus países a ciertas personas, además de culpar a los demócratas por la actual crisis migratoria.

Would be very SMART if Mexico would stop the Caravans long before they get to our Southern Border, or if originating countries would not let them form (it is a way they get certain people out of their country and dump in U.S. No longer). Dems created this problem. No crossings! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de noviembre de 2018

"Sería muy inteligente si México detuviera las caravanas mucho antes de que lleguen a nuestra frontera sur", escribió en la red social.

Migrantes que pidan asilo permanecerán en México

Apenas ayer, Trump anunció que los migrantes que soliciten asilo en Estados Unidos desde la frontera sur del país, deberán permanecer en México mientras esperan que sus pedidos sean procesados, aparentemente confirmando un reporte de prensa que apuntaba a la existencia de un acuerdo bilateral con el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador al respecto.

....All will stay in Mexico. If for any reason it becomes necessary, we will CLOSE our Southern Border. There is no way that the United States will, after decades of abuse, put up with this costly and dangerous situation anymore! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de noviembre de 2018

"Migrantes en la frontera sur no tendrán permitido entrar a Estados Unidos hasta que sus pedidos sean aprobados de manera individual en la corte", tuiteó el mandatario.

"Todos permanecerán en México", añadió, luego de que The Washington Post informara que Estados Unidos había alcanzado un acuerdo con el gobierno electo de México sobre el tema migratorio.