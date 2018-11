Si jueces legislan la seguridad en la frontera habrá caos y muerte: Trump

Arremetió el día de hoy contra los jueces asegurando que no deben de legislar la seguridad en la frontera.

En su cuenta de Twitter, el mandatario criticó en primera instancia al juez Roberts afirmando que el noveno circuito es un desastre total y está fuera de control.

Justice Roberts can say what he wants, but the 9th Circuit is a complete & total disaster. It is out of control, has a horrible reputation, is overturned more than any Circuit in the Country, 79%, & is used to get an almost guaranteed result. Judges must not Legislate Security... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de noviembre de 2018

El juez Roberts puede decir lo que quiera, pero el Noveno circuito es un desastre total y completo. Está fuera de control, tiene una horrible reputación, se ha revirado más que cualquier otro circuito del país, 79%, y se utiliza para obtener un resultado casi garantizado. Los jueces no deben legislar la seguridad...

Asimismo, reiteró que al legislar la seguridad en la frontera lo único que se provocará será caos y muerte, por lo que los que si son profesionales de la ley puedan estar autorizados de hacer su trabajo.

....and Safety at the Border, or anywhere else. They know nothing about it and are making our Country unsafe. Our great Law Enforcement professionals MUST BE ALLOWED TO DO THEIR JOB! If not there will be only bedlam, chaos, injury and death. We want the Constitution as written! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de noviembre de 2018

.... y seguridad en la frontera, o en cualquier otro lugar. Ellos no saben nada al respecto y están haciendo que nuestro país sea inseguro. ¡ Nuestros grandes profesionales de la ley deben estar autorizados a hacer su trabajo! Si no, sólo habrá alboroto, caos, heridas y muerte. ¡ Queremos que la Constitución sea escrita!

Cabe recordar, que Trump ha estado en contra del juez Roberts luego de que éste fallara en contra de su orden, la cual prohibía la entrada a personas de ciertos países musulmanes.