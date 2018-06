Si no pueden venir legalmente a EU, no vengan: Pence a centroamericanos

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dijo el martes en Brasil durante su primera escala en una gira que le llevará por varios países de América Latina que si los centroamericanos están pensando en emigrar a su país "pueden venir legalmente o que no vengan".

Más temprano, un asesor de la Casa Blanca dijo a los periodistas que Pence se reunirá el jueves en Guatemala con los presidentes de Guatemala y Honduras y con el vicepresidente de El Salvador, para discutir el asunto de la inmigración en la frontera sur de Estados Unidos.



Pence estará acompañado por la secretaria de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen.

El encuentro se producirá una semana después de que el presidente, Donald Trump, puso fin a su política de separar a las familias que cruzan la frontera estadounidense de manera ilegal, que había generado una ola de críticas a nivel internacional.



Tengo un mensaje para la gente de Centroamérica (...) No arriesguen sus vidas ni las de sus hijos intentando venir a EU en un camino entre narcotraficantes y traficantes humanos. Si no pueden venir legalmente, no vengan

Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos

Mundo Pentágono recibirá a migrantes en dos de sus bases en Texas

Pence se reunió con el presidente de Brasil, Michel Temer. En comunicados de prensa emitidos de forma conjunta, los dos dijeron que habían hablado extensamente sobre la situación en Venezuela, donde la crisis política y económica ha obligado a huir de sus hogares a miles de personas en los últimos años.



Pence y Temer hablaron también sobre cómo fortalecer los lazos comerciales y empresariales entre las dos mayores economías de América.



Se espera que Pence visite el miércoles la ciudad brasileña de Manaos, en la selva amazónica brasileña, donde tiene previsto reunirse con emigrantes procedentes de Venezuela, antes de viajar a Ecuador.