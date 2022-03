Si no se pueden armas, ayuda humanitaria, pide embajadora de Ucrania a legisladores mexicanos

La embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretska, hizo un llamado a legisladores de México, para sumarse a las acciones mundiales de apoyo a su país y dijo que "si no armas, ayuda humanitaria".

Ante diputados en San Lázaro y con lágrimas en los ojos, al recordar las condiciones de varias ciudades que están en ruinas y más de dos mil civiles han perdido la vida por los bombardeos rusos, la embajadora de Ucrania en México, llamó a mandar a mexicanos a mandar ayuda humanitaria a Ucrania.

Te recomendamos: Los duques de Cambridge apoyan a refugiados ucranianos

“Sabemos la postura general de México sobre no intervención y la respetamos. Pero quisiera citar al Jefe de otro Estado que tradicionalmente declara una postura similar. Hace unos días el Presidente de Suiza, Ignazio Cassis, dijo una cosa muy importante: Nunca desde la Segunda Guerra Mundial los derechos de un país habían sido tan violados por otro país. Nadie puede hacerse a un lado. Hacer el juego al agresor no es neutralidad”.

Ante diputados federales, reiteró su llamado a que México se una a las acciones de la comunidad internacional, como son las sanciones económicas, el aislamiento y la exclusión de Rusia de todos los foros posibles.

Dejó en claro que, “a pesar de todos los intentos que emprende Putin de intimidar a nuestro pueblo, no aceptaremos ningún ultimátum del régimen criminal del Kremlin. No cederemos un solo centímetro de nuestro territorio. La integridad territorial y la soberanía de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas no se discuten”.

Dijo: “Ucrania rompió las relaciones diplomáticas con Kremlin. Hacemos un llamamiento a nuestros socios para que sigan este ejemplo. Consideramos inaceptable mantener relaciones con un régimen agresor, que ataca abiertamente a un país vecino sin causa, motivo ni aviso previo.

“El mundo apoya a Ucrania. La coalición internacional de defensa de Ucrania y paz continúa creciendo. Por el momento está formada por 86 países y 13 organizaciones internacionales”.

Finanzas Conflicto en Ucrania puede empeorar inflación en Latinoamérica: FMI

La embajadora ucraniana señaló que aprecia la postura de México en las organizaciones del sistema de la ONU, particularmente por el voto de México junto a todo el mundo democrático, el pasado 2 de marzo a favor de la Resolución de la Asamblea General de la ONU, que exige el cese de inmediato de la agresión de Rusia contra Ucrania, la retirada de las tropas rusas de todo el territorio de Ucrania dentro de sus fronteras y aguas internacionalmente reconocidas.

Mencionó que, “termina el tiempo de los discursos y comunicados, es hora de acciones firmes encaminadas a terminar con la agresión brutal de Rusia contra Ucrania, contra nuestro orden legal internacional. Esperamos que México se una a las acciones de la comunidad internacional, como son las sanciones económicas, el aislamiento y la exclusión de Rusia de todos los foros posibles. Me gustaría”, dijo

Por su parte, el diputado de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivski, propuso tres objetivos: Uno, entender la situación con puntualidad y de primera mano; dos, imaginar las acciones y las decisiones que el poder legislativo mexicano puede impulsar en la defensa de la paz en Ucrania, en la reivindicación del derecho internacional y por supuesto el entendimiento de las acciones de carácter humanitarias que podemos emprender.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Expresar de manera unitaria y al mismo tiempo plural ésta solidaridad de nuestra postura ante los ciudadanos de nuestro país y ante el resto de las naciones en el mundo”, señaló el legislador.