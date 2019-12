Sigue cada detalle de COP25, la cumbre climática de la ONU

Jefe de ONU, decepcionado por la COP25 y lamenta la "oportunidad perdida"

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo el domingo que estaba "decepcionado" por los resultados de la COP25 y lamentó "una importante oportunidad perdida" después de la aprobación por parte de la conferencia de un acuerdo de mínimos.

"La comunidad internacional ha perdido una oportunidad importante de demostrar una mayor ambición en materia de mitigación, adaptación y financiamiento para enfrentar la crisis climática", sentenció. "No debemos rendirnos y no me rendiré".

