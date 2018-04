Sin la Guardia Nacional aumentará el crimen en California, dice Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que los índices de criminalidad en California aumentarán tras el rechazo de ese estado a desplegar a la Guardia Nacional en la frontera con México.



Como es habitual, Trump recurrió a Twitter para acusar de esta decisión al gobernador de California, Jerry Brown, con quien ha tenido varios desacuerdos por la cuestión migratoria.

“Parece que Jerry Brown y California no están buscando seguridad y protección a lo largo de la frontera. No puede llegar a un acuerdo con la Guardia Nacional para patrullar y proteger la frontera. La alta tasa de criminalidad sólo aumentará”, escribió en su red social favorita.

Looks like Jerry Brown and California are not looking for safety and security along their very porous Border. He cannot come to terms for the National Guard to patrol and protect the Border. The high crime rate will only get higher. Much wanted Wall in San Diego already started! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 de abril de 2018

¡El muro tan deseado en San Diego ya comenzó!



Este lunes, el Departamento de Defensa confirmó que el estado de California optó por no participar en los esfuerzos del gobierno de Donald Trump para enviar tropas de la Guardia Nacional a la frontera sur del país con México.



A inicios de este mes, Trump y el secretario de Defensa, James Mattis, autorizaron hasta 4 mil efectivos de la Guardia Nacional para ayudar al Departamento de Seguridad Nacional a proteger la frontera en cuatro estados del sudoeste del país.

Actualmente, 900 soldados están desplegados en Texas, Nuevo México y Arizona.