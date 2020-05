Sismo de magnitud 6.4 sacude desierto en frontera California-Nevada

Un terremoto de magnitud 6.4 golpeó este viernes una zona desértica y escasamente poblada sobre la frontera entre los estados de Nevada y California, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El sismo se produjo a las 04H03, hora local (11H03GMT), a unos 60 km de la antigua ciudad minera de Tonopah, una pequeña localidad de Nevada, ubicada prácticamente a mitad de camino entre Las Vegas y Reno, al este de la Sierra Nevada y del parque de Yosemite.

The earthquake was felt throughout central California, Nevada and southern Utah. The maximum felt shaking intensity reported by Did You Feel It? was MMI VI (strong). PAGER results are GREEN for estimated economic impact and GREEN for estimated fatalities. https://t.co/eufcpuYkUZ pic.twitter.com/avqQzwtLbe — USGS (@USGS) 15 de mayo de 2020

Según el USGS, el epicentro se situó a 3.1 km de profundidad.

Hasta el momento no se han reportado daños materiales o heridos, pero en las redes sociales algunos usuarios publicaron que el movimiento se sintió también en zonas de California.

El diario Los Angeles Times informó que, en promedio, se producen cinco terremotos de entre 6,0 y 7,0 de magnitud cada año en Nevada y California, en la región oeste de Estados Unidos.