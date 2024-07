Sólo 15 atletas rusos podrán competir como neutrales en los Juegos de París, según el COI

Moscú.- Sólo 15 atletas rusos podrán competir como neutrales en los Juegos Olímpicos de París, según la lista definitiva publicada el jueves por el Comité Olímpico Internacional (COI).

La lista incluye a siete tenistas, tres piragüistas, tres ciclistas, un nadador y una gimnasta en trampolín, frente a los 335 que participaron también sin bandera en Tokio, cuando aún no había empezado la guerra en Ucrania.

Los tenistas que acudirán a la capital francesa incluyen a Daniil Medvedev, Pavel Kotov, Roman Safiullin, Yekaterina Alexandrova, Mirra Andreeva, Diana Shnider y Yelena Vesnina.

El equipo ruso sobre dos ruedas integra a Tamara Dronova, Alyona Ivanchenko y Gleb Syritsa; mientras surcarán las aguas parisinas a bordo de piraguas y canoas Zakhar Petrov, Alexey Korovashkov y Olesya Romasenko.

Les acompañarán el nadador Yevgeny Somov y la gimnasta Anzhela Bladtseva.

Según la prensa rusa, un total de 21 atletas, en su mayoría luchadores y judokas, renunciaron a competir en los Juegos pese a recibir el visto bueno del COI.

Las federaciones de ambas disciplinas adujeron que el COI impidió la participación a algunos de sus mejores deportistas, por lo que optaron por renunciar en pleno.

Por decisión del COI, todos los deportistas rusos serán neutrales -no portarán símbolos nacionales y no podrán escuchar su himno- y además no habrá representación rusa en los deportes de equipo.

Algunos países, entre ellos la propia Ucrania, amenazaron con boicotear los JJOO como ocurrió en Moscú 1980 y Los Ángeles 1984 si el equipo ruso participaba en su totalidad.

Como alternativa, Rusia ideó los Juegos Mundiales de la Amistad, en los que debían participar en septiembre aquellos atletas excluidos de las Olimpiadas, pero Moscú ya adelantó que dicha competición será pospuesta hasta 2025.

La lista de deportistas rusos excluidos es interminable. Comienza con aquellos que se manifestaron públicamente a favor de la campaña militar rusa en Ucrania, sea en medios, redes sociales o en actos públicos.

Se añaden los integrantes de los clubes CSKA y Dinamo, vinculados históricamente con las Fuerzas Armadas y los órganos de seguridad del Estado, respectivamente.

Finalmente, tampoco podrán aspirar a la gloria olímpica los integrantes de los deportes de equipo como el voleibol, el baloncesto, el waterpolo o el balonmano, en los que los rusos siempre han competido a gran nivel.