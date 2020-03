Sólo cinco demócratas medirán fuerzas en el "supermartes" en EU

HOUSTON. Una amplia victoria en Carolina del Sur, el retiro de Pete Buttigieg y de Amy Klobuchar, quienes ahora lo respaldan: las buenas noticias se acumulan para Joe Biden en la primaria demócrata rumbo a las presidenciales de Estados Unidos un día antes del supermartes, donde espera alzarse como el único capaz de detener el avance de Bernie Sanders.

“Estoy encantado de endosar y apoyar la candidatura de Biden”, dijo Buttigieg poco antes de que el exvicepresidente subiera al escenario en un mitín en Dallas.

“Busco un presidente que saque lo mejor de cada uno de nosotros, y estoy alentando a todos aquellos que fueron parte de mi campaña a que se me unan, porque hemos ncontrado a ese líder en el vicepresidente, que pronto será presidente, Joe Biden”, dijo Buttigieg en Dallas, Texas, uno de los 14 estados que celebran primarias en el “Super Tuesday”.

La senadora Klobuchar también apoyó la postulación de Biden en un mitin en Dallas, Texas, uno de los 14 estados llamados a votar en el llamado “Super Tuesday”, al igual que el exalcalde Pete Buttigieg, según los medios estadounidenses.

El retiro de estos dos moderados reduce el pelotón en la carrera demócrata por la candidatura a la Casa Blanca a sólo cinco aspirantes y la vía del centro se abrió ampliamente para Biden.

Buttigieg y Klobucha se unen a Biden en su deseo de fortalecer a un postulante de centro para derrotar al senador de izquierda Bernie Sanders, quien encabeza la carrera por la nominación del partido para enfrentar a Donald Trump.

“La mayoría de los estadounidenses no quieren una promesa de revolución, quieren resultados garantizados”, dijo Biden en un mitin en Houston, Texas, en alusión a la “revolución política” de Sanders.

Pero antes de llevar la carrera a un duelo de dos septuagenarios con posiciones encontradas, el exvicepresidente de Barack Obama jugará en la masiva jornada electoral de hoy con un tercer competidor: Mike Bloomberg, otro septuagenario.

Bloomberg, quien ya invirtió un récord más de 500 millones de dólares en publicidad política, juega a lo grande para su entrada en competencia hoy.

Un marcado resultado negativo quebraría prácticamente su campaña antes de nacer y dejaría a Biden como el único moderado frente a Sanders, el autoproclamado “socialista demócrata” cuyas ideas inquietan al “establishment” demócrata.

“Los dados están cargados contra Bernie, no hay duda al respecto”, dijo Trump, quien no duda en tratar de provocar divisiones dentro del Partido Demócrata y avivar, en particular, el resentimiento de los partidarios de Bernie Sanders, quien no pudo ganar la nominación contra Hillary Clinton en 2016.

Los sondeos son ampliamente favorables a Sanders. El senador lideraba en tres (California, Texas y Virginia) de los cuatro estados con la mayor cantidad de delegados para la convención que decidirá a finales de julio al candidato demócrata que competirá en la elección presidencial.