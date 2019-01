Sólo muro de acero detendrá a nueva caravana migrante: Trump

El presidente estadounidense Donald Trump advirtió este martes de una "nueva caravana" de migrantes que salió de Honduras hacia Estados Unidos, otra señal, según él, de que hace falta un muro en la frontera mexicana.

"Una nueva gran caravana se dirige hacia nuestra frontera sur desde Honduras. Decid a Nancy y a Chuck (los líderes demócratas del Congreso) que un dron sobrevolando no va a detenerlos", tuiteó el presidente.

"Solo funcionará un muro. ¡Solo un muro, o una barra de acero, mantendrán la seguridad de nuestro país!", agregó, pidiendo el fin del "shutdown" que paraliza la administración federal estadounidense desde hace más de tres semanas.

A big new Caravan is heading up to our Southern Border from Honduras. Tell Nancy and Chuck that a drone flying around will not stop them. Only a Wall will work. Only a Wall, or Steel Barrier, will keep our Country safe! Stop playing political games and end the Shutdown! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 de enero de 2019

La semana pasada Trump afirmó que se espera una columna de migrantes "gigantesca", "más grande de lo que se ha visto" hasta ahora.

La noche del lunes cientos de hondureños partieron de la ciudad de San Pedro Sula formando una nueva caravana, determinados a huir de la violencia en su país y encontrar un futuro mejor en Estados Unidos.

"Nos vamos por falta de trabajo y por la delincuencia", afirmó a la AFP Juan García, de 52 años, mientras caminaba a la orilla de la carretera en medio de la oscuridad y con la ropa empapada por una fuerte lluvia.

En Washington, las discusiones presupuestarias entre el presidente republicano, que pide 5.700 millones para la construcción de un muro en la frontera con México, y sus adversarios demócratas, que se oponen firmemente al proyecto, siguen en punto muerto y el "shutdown" continúa.