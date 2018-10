Soy la persona que más bullying ha vivido en el mundo: Melania Trump

“Podría decir que soy la persona que más bullying ha vivido en el mundo”, dijo la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump en una entrevista con ABC News durante su primer viaje en solitario a África la semana pasada cuando se le preguntó qué fue lo que personalmente la hizo querer enfrentar el problema del acoso en internet.





Dijo en una entrevista que salió al aire este jueves que ella es la persona que más bullying ha sufrido en el mundo, lo que la llevó a crear su iniciativa antibullying ‘Be Best’. Trump suavizó sus comentarios más adelante diciendo que es una de las que más bullying ha sufrido.



Melania atizó la polémica al asegurar que no confía en ciertas personas que trabajan en la Casa Blanca con su marido, el presidente Donald Trump.





Preguntada sobre si el mandatario tiene personas trabajando para él de las que ella desconfía, Melania respondió: "Sí, creo que sí" y agregó que es una cuestión que ya ha comentado a su esposo.



"Algunas personas ya no trabajan allí", apuntó la primera dama, que aseveró que tampoco tiene confianza en ciertas personas de la actual Administración.



Por otro lado, "es más difícil gobernar; siempre necesitas tener cuidado de tu espalda", apuntó Melania en referencia a la presunta falta de confianza dentro de la oficina presidencial, de la que se han hecho eco los medios estadounidenses en las últimas semanas.



En septiembre, el diario The New York Times publicó una columna anónima firmada por un "alto cargo del Gobierno" en la que se revelaba la existencia de un movimiento interno en la Casa Blanca que trabaja en la sombra intentando poner freno a algunas de las decisiones de Trump.



Según diversos medios, la perspectiva de que exista una resistencia en la Casa Blanca es algo que ha desatado las suspicacias de Trump, quien habría llegado a considerar someter al polígrafo a algunos de sus asesores y, además, ha instado públicamente al Departamento de Justicia a identificar al autor de la tribuna.









Con información de EFE.