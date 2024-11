Stephen King no ha sido suspendido de la red social X por supuesto insulto a Elon Musk

La red social X no suspendió la cuenta del escritor estadounidense Stephen King después de que este supuestamente insultara al empresario Elon Musk llamándolo "la primera dama de Trump", el escritor negó las acusaciones que circulan en línea en su propio perfil, que permanece activo y no guarda registro de tales declaraciones.

Internautas aseguran sin pruebas que King fue bloqueado de la red social X tras lanzar un ataque contra Musk, quien es dueño de esa plataforma.

Los mensajes se comparten tras el nombramiento del magnate como parte del gabinete del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, donde fue anunciado como cabeza del Departamento de Eficiencia Gubernamental.

"Por ahí escuché que sacaron a Stephen King de Twitter o X porque publicó que Elon Musk se había convertido en la 'Primera Dama de Trump' jajajajajaja! (sic)", señala un usuario que se hace eco de la afirmación.

Es falso que la red social X haya suspendido la cuenta de Stephen King después de que este profiriera unas ofensas contra Elon Musk. El perfil del autor sigue activo en la plataforma, en la cual negó tales acusaciones. Además, no existen rastros de los supuestos comentarios entre sus mensajes publicados ni en medios de comunicación fiables.

Su cuenta se mantiene activa

En primer lugar, el perfil oficial del escritor (@StephenKing) no ha sido suspendido y su actividad en la red social X tampoco ha sufrido interrupciones recientemente, tal y como lo demuestra una revisión del mismo y una comparación con una cuenta realmente restringida en la aplicación.

Una búsqueda avanzada en X demuestra que dichos mensajes no se han originado en la cuenta del autor. No obstante, el escritor -quien expresó públicamente su apoyo electoral a la vicepresenta estadounidense Kamala Harris- sí ha difundido varios comentarios satíricos en los que menciona a Musk.

I see there's a rumor going around that I called the Musk-man Trump's new first lady. I didn't, but only because I didn't think of it. There's also a rumor going around that Muskie kicked me off Twitter. Yet here I am. — Stephen King (@StephenKing) November 13, 2024

Ante la viralización de esta narrativa, el 13 de noviembre, King desmintió los contenidos engañosos través de un mensaje colgado en su cuenta.

"Veo que anda circulando un rumor de que llamé al hombre Musk la nueva primera dama de Trump. No lo hice, pero solo porque no se me ocurrió. También circula el rumor de que Muskie me echó de Twitter. Sin embargo, aquí estoy.", se puede leer en la publicación, a la que incluso el magnate respondió con un saludo.

Del mismo modo, diferentes rastreos avanzados en Google evidencian que ningún medio de comunicación fiable ha informado sobre la supuesta sanción o sobre los comentarios viralizados en línea.

En conclusión, es falso que la red social X haya suspendido la cuenta de Stephen King después de que este presuntamente insultara a Elon Musk llamándolo "la primera dama de Trump". El mismo escritor desmintió los contenidos engañosos a través de un mensaje en su perfil, que continúa activo.E