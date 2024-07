Stephen King pide que Joe Biden se retire de la carrera electoral "en beneficio de EU"

El escritor estadounidense Stephen King pidió este lunes que el presidente, Joe Biden, se retire de la carrera electoral, sumándose a la lista de grandes nombres que reclaman su salida como candidato demócrata tras su intervención en el debate contra el expresidente Donald Trump.

"Joe Biden ha sido un excelente presidente, pero es hora de que —en beneficio del Estados Unidos que claramente ama— anuncie que no se presentará a la reelección", indicó en un mensaje en X.

King, uno de los escritores más reconocidos del mundo por novelas de terror como "El resplador" o "It", se suma al tren de voces que piden su retirada de la contienda tras el débil desempeño de Biden en el debate electoral el pasado 27 de junio.

El presidente enfrenta desde entonces numerosas críticas por parte de medios de comunicación e influyentes donantes, como la heredera de Disney, Abigail Disney, o el cofundador de Netflix, Reed Hastings, que durante años han financiado con cantidades millonarias campañas y actos demócratas y que ahora reclaman un relevo en las filas demócratas tras perder la confianza en Biden.

El actual inquilino de la Casa Blanca, sin embargo, insiste en quedarse. Sin ir más lejos, en una carta emitida este lunes a congresistas demócratas sostuvo que seguirá su lucha contra Trump.

A día de hoy, el candidato republicano lidera las encuestas para convertirse en el próximo presidente de EU. El político republicano acapara un 42% de las intenciones de voto, frente al 39.8 % del actual mandatario, según la media de encuestas efectuada por la web.