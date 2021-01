[Video] "Sube y baja" en muro fronterizo EU-México, Mejor Diseño 2020

Los premios Beazley 2020, que entrega el Design Museum de Londres, distinguieron este martes como Mejor Diseño del Año a un "sube y baja" ideado por los arquitectos Ronald Rael y Virginia San Fratello que atraviesa el muro fronterizo y permite que niños desde ambos lados de la frontera puedan jugar juntos.

La obra bautizada como "Teeter-Totter Wall", que atraviesa El Paso en Texas y Ciudad Juárez en México, tuvo la participación del Colectivo Chopeke, una comunidad de arquitectos que busca solventar la falta de vivienda digna en el país latinoamericano.

El panel de jueces lo describió no sólo como "simbólicamente importante", sino que también destacó "la posibilidad de las cosas".

Teeter Totter Wall from Rael San Fratello on Vimeo.

¿Quiénes son sus creadores?

De acuerdo con The Guardian, Ronald Rael, profesor de arquitectura en la Universidad de California, Berkeley, y Virginia San Fratello, profesora asociada de diseño en la Universidad Estatal de San José, se les ocurrió la idea por primera vez hace una década.

En ese entonces se había establecido el "Secure Fence", ley de 2006, que inició la construcción a gran escala del muro en la frontera.

Dijeron que esperaban que el diseño ayudara a las personas a reevaluar la efectividad de las fronteras y fomentara el diálogo en lugar de la división.

"Creo que se ha vuelto cada vez más claro con los recientes eventos en nuestro país, que no necesitamos construir muros, necesitamos construir puentes.

Los muros no impiden que la gente entre en nuestro Capitolio, no impiden que los virus se muevan. Tenemos que pensar en cómo podemos estar conectados y estar juntos sin lastimarnos ", dijo Fratello.

Los diseñadores también se inspiraron en los caricaturistas políticos y quisieron hablar sobre el tema de la frontera de “una manera muy franca pero usando el humor”.

Virales en 2019

El proyecto dio la vuelta al mundo cuando videos de personas interactuando y jugando en el sube y baja, se volvieron virales en julio de 2019.

En su momento, Rael dijo que proporcionaron "un punto de apoyo literal" entre los países.

El color rosa brillante se inspiró en los memoriales del feminicidio en Ciudad Juárez, que rinden homenaje a las mujeres asesinadas en la entidad.

Muro, legado de varios

El muro fronterizo pareciera que fue uno de los legados que Donald Trump quiso dejar en su mandato, sin embargo, su construcción no ha sido tarea de un sólo presidente, los diseñadores señalan que tanto George W. Bush como Barack Obama construyeron grandes tramos de barreras y deportaron a miles de personas.

Otros ganadores

Además del "Sube y baja", el performance "Un violador en tu camino" del Colectivo LASTESIS, un grupo de mujeres feministas en Chile, se llevó Mejor Diseño Digital.

Mejor Diseño de Producto fue para una hamburguesa de origen 100% vegetal definida como la "mejor carne para el planeta" de la compañía Impossible Foods.

En la categoría a Mejor Diseño Gráfico el elegido ha sido una imagen en tres dimensiones que representa una molécula del coronavirus vista desde un microscopio.

"Todos los galardonados de este año contienen poderosos mensajes de cambio y demuestran la capacidad del diseño para explorar nuevas ideas ante los difíciles temas que el mundo enfrenta actualmente", como definió en un comunicado Tim Marlow, directora ejecutiva del Design Museum.

Con información de EFE