Submarino Titán: muestran las primeras fotos de los restos recuperados tras la implosión 

Después de seis días, un buque canadiense llegó con los pocos pedazos que se pudieron recuperar del submarino Titán que implosionó durante una expedición para observar los restos del Titanic.

Horizon Arctic llegó al puerto de San Juan de Terranova y por medio de una grúa dejó a la vista lo que parecía ser el morro (la parte redondeada del sumergible) y otros fragmentos destrozados envueltos en una lona blanca.

Aunque las autoridades manejan con extremo cuidado el manejo de las piezas por respeto a los cinco tripulantes que perdieron la vida, las imágenes son ejemplo de lo catastrófico que fue este evento.

Los restos fueron resguardados por lonas. Foto: Reuters

Se espera que estos restos arrojen más información para determinar la causa de la implosión que hasta ahora apunta a una negligencia por parte de la empresa que fabricó el submarino, OceanGate Expeditions.

Por medio de una grúa se llevaron las piezas a la costa. Foto: Reuters

Respecto a las causas de la implosión, la semana pasada autoridades canadienses y estadounidenses anunciaron investigaciones ante las dudas sobre la naturaleza no regulada de este tipo de expediciones.

Una pieza redondeada se logra ver siendo levantada por la grúa. Foto: Reuters

Los restos del sumergible operado por OceanGate Expeditions fue descubierto a unos 488 metros de la proa del Titanic por un vehículo de buceo robótico la semana pasada, poniendo fin a un esfuerzo multinacional de cinco días en busca de supervivientes.

More debris taken off the by Horizon Arctic crane. Looks like a side panel. Something is covering over the logo. @VOCMNEWS pic.twitter.com/c72m8jTeMa — Allison King (@AllisonKingVOCM) June 28, 2023

Con información de Reuters