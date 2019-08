Suenan los tambores de la guerra comercial: Arranca la Cumbre del G7

Trump desmiente a Macron que haya un mensaje común del G7 a Irán

​AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este domingo que los países del G7 hayan acordado en la cumbre en Biarritz transmitir un mensaje común a Irán, como anunció su homólogo francés Emmanuel Macron.

"No, no he discutido de eso", dijo Trump a los periodistas, contradiciendo a Macron quien declaró al canal LCI haber sido encargado por el G7 de llevar un "mensaje común" sobre la crisis por el programa nuclear iraní.