Suman 21 heridos por explosión en centro comercial de Florida

Al menos 21 personas han resultado heridas tras una explosión ocurrida este sábado en un centro comercial de Plantation, localidad al norte de Miami, por lo que se presume ha sido una fuga de gas, informaron los bomberos.

El incidente se registró en el centro comercial Fountains Plaza y, según dijo en rueda de prensa el jefe supervisor Joel Gordon, entre los heridos figuran dos personas que sufrieron "heridas de gravedad", aunque no entrañan un riesgo mortal.

Hasta el momento no se ha dado cuenta de víctimas mortales, ni en donde en concreto se originó la fuga de gas que dio origen a la explosión, aunque medios locales señalan una pizzería desocupada desde hace meses, llamada PizzaFire, como probable origen de la explosión.

#BREAKING Gas explosion reported at The Fountains shopping center in Plantation, FL. pic.twitter.com/TxRd7Dh3TF — Parker Branton (@ParkerBranton) 6 de julio de 2019

Los bomberos señalaron que cuando llegaron al lugar encontraron conexiones de gas rotas, aunque siguen investigando si ello ha tenido que ver con el origen del suceso.

"Pudo haber sido mucho peor", declaró a los medios Gordon, quien estima que a estas alturas todos los afectados por el suceso han recibido atención médica y que no hay más heridos.

La explosión ocurrió cerca del gimnasio LA Fitness, ubicado dentro del centro comercial y vecino de la citada pizzería, cuya estructura quedó seriamente dañada y con vidrios rotos o arrancados de la edificación.

De igual modo, habían escombros desperdigados por el estacionamiento y algunos pedazos de concreto y metal salieron disparados hasta varios metros de distancia.

En el lugar hay una fuerte presencia policial, tanto de la dependencia local, de ciudades vecinas, así como de la Oficina del Alguacil del Condado Broward, donde se asienta Plantation, localidad vecina de Fort Lauderdale.

Breaking: Snapchat videos show major damage after gas explosion...

Breaking: Snapchat videos show major damage after gas explosion at Fountains Shopping Center in Plantation, Florida. pic.twitter.com/vXWh611fq2 — @WADIBIG (@wadibig) 6 de julio de 2019

Las calles se mantienen cerradas al tráfico de vehículos por la Policía de Plantation, que mantiene acordonada la zona.

"Todas las tiendas y negocios en el área de Fountains Plaza y de Plantation Marketplace Plaza cerca de LA Fitness permanecerán cerradas hasta nuevo aviso, hasta que el personal de bomberos pueda determinar que es seguro regresar", informó la dependencia policial.

Algunos vecinos de la zona han señalado en redes sociales haber escuchado una fuerte explosión, a la que le siguió una fuerte sacudida.

"Sentimos que todo el edificio temblaba. Los techos comenzaron a colapsarse, las ventanas volaron", declaró al diario Miami Herald Christina J.

El centro comercial cuenta con más de medio centenar de tiendas, entre restaurantes y comercios deportivos o de ropa.