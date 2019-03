Suman 49 muertos por ataque a mezquitas en Nueva Zelanda 

Un "extremista de derechas" equipado con armas semiautomáticas cometió una matanza el viernes en dos mezquitas de Christchurch, en Nueva Zelanda, matando a 49 fieles e hiriendo a decenas.

La primera ministra, Jacinda Ardern, que habló de de uno de los "días más oscuros" de este país del Pacífico Sur, calificó el atentado de "terrorista" y subrayó que se trata del peor ataque contra musulmanes en un país occidental.

El supuesto autor, un australiano de 28 años, fue detenido y acusado de asesinatos.

El atentando suscitó una cascada de condenas en todo el mundo, desde el papa Francisco hasta la reina Isabel II, pasando por el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan.

Videos en redes sociales

El asaltante difundió en directo en las redes sociales las imágenes de sus ataques, donde se le ve pasar de víctima en víctima, disparando contra los heridos cuando intentaban huir.

Debe comparecer el sábado ante el tribunal del distrito de Christchurch. Otros dos hombres están detenidos, aunque se desconoce que se les achaca.

Antes de pasar a la acción, el hombre, que se presenta como un blanco de clase obrera con pocos recursos, publicó en Twitter un manifiesto racista de 74 páginas titulado "El gran reemplazo", en alusión a una teoría originada en Francia y que va ganando terreno entre los círculos de la ultraderecha según la cual los "pueblos europeos" son "reemplazados" por poblaciones no europeas inmigrantes.

El documento detalla dos años de radicalización y preparativos. Afirma que los momentos claves de su radicalización fueron el fracaso de la dirigente ultraderechista Marine Le Pen en las elecciones francesas de 2017 y la muerte de la pequeña Ebba Åkerlund de 11 años en un atentado con camión en abril de 2017 en Estocolmo.

Las cuentas en Twitter, Instagram y Facebook donde fue publicado el video, las fotos y el manifiesto fueron desactivadas.

"Esta claro que esto solo se puede describir como un ataque terrorista (...) Por lo que sabemos parece que estaba bien planeado", dijo Ardern.

Desde Sídney, el primer ministro australiano, Scott Morrison, describió al autor como un "terrorista extremista de derecha, violento".

Las dos mezquitas atacadas fueron la de de Masjid al Noor, en el centro de Christchurch, donde murieron 41 personas, según la policía, y la de Linwood, en las afueras, donde siete personas perdieron la vida. Otra víctima, de la que no está claro en que mezquita estaba, sucumbió a sus heridas en el hospital. Entre las víctimas mortales figuran mujeres y niños.

Unos 50 heridos por bala estaban hospitalizados. Según la primera ministra, una veintena estaban graves.

Cubiertas de sangre

En una de las mezquitas, un palestino que no quiso ser identificado dijo que vio cómo un hombre era abatido de un disparo en la cabeza.

"Escuché tres disparos rápidos y después de unos diez segundos todo comenzó de nuevo. Debe haber sido un arma automática porque nadie puede apretar el gatillo tan rápidamente", dijo el hombre a la AFP.

#BREAKING: Man allegedly involved in mass shooting in Christchurch, New Zealand live-streamed shooting rampage on Facebook; still frames are from video I obtained moments ago. pic.twitter.com/Uw7alIXsgr — Matthew Keys (@MatthewKeysLive) 15 de marzo de 2019

Según su testimonio, "las personas comenzaron a correr. Algunas estaban cubiertas de sangre".

Las imágenes del video difundido son "extremadamente angustiosas", advirtió la policía neozelandesa. Las autoridades advirtieron que compartir la grabación en las redes sociales podría acarrear penas de hasta 10 años de cárcel.

Este video publicado en Facebook Live, realizado con una cámara colocada supuestamente en el cuerpo del autor, muestra a un hombre blanco con pelo corto yendo en coche hasta la mezquita Masjid al Noor de Christchurch.

Luego entra en el edificio y empieza a disparar, pasando de sala en sala.

Una tragedia en Nueva Zelanda

Además de este video, del que la AFP ha podido comprobar su autenticidad pero que no publicará, fueron difundidas en las redes sociales fotos relacionadas con el atacante en las que se ven armas semiautomáticas con inscripciones de nombres de personajes de la historia militar, entre ellos numerosos europeos que lucharon contra los otomanos en los siglos XV y XVI.

Esta tragedia conmocionó a Nueva Zelanda, un país de cinco millones de habitantes, y donde solo el 1% de la población se dice musulmana. En este país, que se enorgullece de ser un lugar apacible y acogedor, se registran unos 50 asesinatos por año.

Las fuerzas de seguridad, que bloquearon el centro de la ciudad durante unas horas, pidieron a todos los fieles evitar las mezquitas "en toda Nueva Zelanda". El nivel de alerta pasó de "bajo" a "elevado".

El equipo completo de críquet de Bangladés, un deporte muy popular en este país, iba a entrar en una de las mezquitas cuando empezó el ataque, pero ninguno de los jugadores, que tenían que enfrentarse a la selección de Nueva Zelanda, resultó herido.

"Están sanos y salvos, pero en estado de shock. Pedimos al equipo que se quedaran confinados en su hotel", declaró a la AFP un portavoz.

Los tiroteos son raros en Nueva Zelanda, un país que en 1992 restringió la legislación para tener acceso a armas semiautomáticas tras una matanza de 13 personas en la ciudad de Aramoana, en la Isla Sur.