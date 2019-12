Suman seis muertos tras tiroteo en supermercado de Nueva Jersey

Las autoridades de Nueva Jersey, Estados Unidos, confirmaron que en el tiroteo en un supermercado de Jersey City murieron seis personas, entre ellos un policía y cinco ciudadanos, entre los que estarían los dos agresores que se habían refugiado en la tienda de comestibles.



Durante al menos una hora sonaron los intercambios de disparos en la comunidad de Greenville de Jersey City, cerca de Nueva York, en una situación que llevó al cierre de una docena de escuelas, calles y a desalojar negocios de la localidad.



El incidente comenzó poco después del mediodía cuando un policía resultó herido en un hombro por dos hombres en un incidente todavía confuso, si bien se descarta que sea un asunto vinculado con terrorismo, según medios locales.

Breaking: @ATF_Newark Agents responding to reports of an active shooter in Jersey City, NJ. pic.twitter.com/lC48sne5ov — ATF Newark (@ATF_Newark) December 10, 2019

En breve más información...