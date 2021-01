Tailandia ofrece "platillos felices" a sus comensales

PRACHIN BURI, Tailandia (Reuters) - "Pan risueño" y "ensalada alegremente bailando" no son los platos habituales en un menú en Tailandia, pero un restaurante espera que su cocina con infusión de cannabis pueda atraer a los turistas extranjeros y eliminar el tabú de la hoja recientemente legalizada.

El restaurante del Hospital Chao Phya Abhaibhubejhr en Prachin Buri comenzó a servir sus propias comidas felices este mes, después de que Tailandia retirara el cannabis de la lista como narcótico, lo que permitió a las empresas autorizadas por el estado cultivar la planta.

"Las hojas de cannabis, cuando se ponen en la comida o incluso en una pequeña cantidad ... ayudarán al paciente a recuperarse más rápido de la enfermedad", dijo Pakakrong Kwankao, líder del proyecto en el hospital.

"La hoja de cannabis puede mejorar el apetito y hacer que las personas duerman bien, y también estar de buen humor".

El hospital es conocido como pionero en Tailandia por estudiar la marihuana y su capacidad para aliviar el dolor y la fatiga.

Tailandia en 2017 se convirtió en el primer país del sudeste asiático en legalizar el cannabis para uso médico y desde entonces ha abierto numerosas clínicas de marihuana medicinal.

Las ofertas del restaurante incluyen una sopa de cerdo feliz, pan frito cubierto con carne de cerdo y una hoja de marihuana, y una ensalada de hojas de cannabis crujientes servidas con carne de cerdo molida y verduras picadas.

Foto: Reuters

"Nunca antes había consumido cannabis, se siente raro pero es delicioso", dijo el comensal Ketsirin Boonsiri, y agregó que era "bastante extraño".

Nattanon Naranan dijo que el sabor de las hojas de cannabis era similar al de las verduras de todos los días, pero las secuelas eran bastante diferentes.

“Hace que mi garganta se seque y anhelo los dulces”, dijo.

El viceministro de Educación de Tailandia, Kanokwan Vilawan, dijo que el siguiente paso era ofrecer platos tailandeses famosos para llegar a una audiencia internacional.

"Planeamos agregar más (cannabis) a los platos tailandeses que ya son bien conocidos, como la sopa de curry verde, para aumentar aún más la popularidad de estos platos", dijo Kanokwan.

El restaurante de un hospital tailandés en el este de Bangkok está sirviendo platos con cannabis para tratar de desestigmatizar su uso y, eventualmente, atraer turistas que buscan comidas con un toque especial.

¿La comida de hospital tiene poca gracia? ¿Qué tal añadir una ensalada de cannabis a tu plato?

Ahora puedes saborearla sin violar la ley en el restaurante de este hospital en Tailandia Hospital Chao Phya Abhaibhubejhr, Tailandia Nattanon Naranan, Comensal

"No es muy diferente de las verduras. Son como hojas fritas. Creo que es una comida alternativa. Yo diría que el efecto es que me reseca la garganta y me da ganas de comer dulces."

Tailandia recientemente retiró el cannabis de su lista de narcóticos pero las flores de marihuana y extractos concentrados aún son ilegales. En 2019 el país se convirtió en la primera nación del sudeste asiático en legalizar el cannabis para uso medicinal

"Dicen que las hojas de cannabis, cuando se ponen en la comida en pequeñas cantidades y también usadas como medicina, ayudan al paciente a recuperarse más rápido de la enfermedad, porque la hoja de cannabis puede mejorar el apetito y hacer que la gente duerma bien , y también esté de buen humor. "

Lee también otros contenidos de Normal ⬇️

Sociedad Intensamente | Témoris Grecko: "No se mata la verdad", un homenaje a quienes alzan la voz

Mundo Entre desconocidos, así entierran a las víctimas de Covid