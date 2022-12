Talibanes prohíben a mujeres estudiar: afganas rompen en llanto y universitarios las apoyan

Tras semanas de rumores, las estudiantes de Afganistán acudieron a sus escuelas sólo para descubrir lo que temían: el gobierno talibán prohibió a las universidades ofrecer educación a las mujeres.

La nueva regla que ya es criticada y considerada una violación a los derechos de las mujeres afganas fue justificada por el ministro talibán de Educación Superior, asegurando que veto fue a causa de no respetar el código de vestimenta.

"Estas estudiantes que iban a la universidad (...) no respetaron las instrucciones sobre el hiyab. El hiyab es obligatorio en el islam", dijo Neda Mohammad Nadeem en una entrevista con la televisión estatal.

Además de que asisten a clases sin la compañía de un hombre, otra de las reglas impuestas por los talibanes.

La reacción de las mujeres no fue para menos, pues unos días antes habían presentado su examen de ingreso a la educación superior y en videos que circulan en redes se les ve rompiendo en llanto al recibir la noticia.

Chicas llorando porque los talibanes prohíben a las mujeres estudiar en la Universidad.

Rompen sus vidas, dinamitan sus derechos, entierran su futuro.

Nunca he escrito un taco en esta red. Hasta hoy.

Cabrones.#Afganistan

pic.twitter.com/3lgo3gClAp — Almudena Ariza (@almuariza) December 22, 2022

"La pasada noche y hoy fueron los días más oscuros de mi vida, perdimos la última esperanza de nuestras vidas. No hay una única y pequeña indicación para prohibir la educación femenina en el Islam, mientras que hay muchas pruebas claras y sólidas de que tanto hombres como mujeres deberían estudiar”, dijo a la agencia EFE Nooria, una de las miles de estudiantes afectadas.

Por otra parte, los alumnos varones recientemente se solidarizaron con sus compañeras abandonando las aulas donde rendirían un examen en protesta, además, algunos profesores renunciaron a su puesto.

Estudiantes universitarios masculinos abandonan un examen en protesta contra la decisión de los talibanes de prohibir la educación universitaria a las mujeres estudiantes.



Varios profesores varones también han renunciado como acto de solidaridad.

También es Valor. @PamirNews pic.twitter.com/8uVM7B1WBq — Miguel A. Rodríguez (@Marodriguez1971) December 21, 2022

Este veto se suma al que ya impide el acceso de las mujeres a las escuelas de secundaria desde la llegada de los fundamentalistas al poder en agosto de 2021.

Y al igual que la prohibición anterior, las autoridades no especificaron por cuánto tiempo se extendería el veto, sino que anunciaron que entraba "con efecto inmediato y hasta nuevo aviso".

Mientrastanto, los estudiantes continúan luchando para que la norma sea removida, como sucedió este miércoles, donde un grupo de alumnas protagonizó una protesta frente a la Universidad de Nangarhar tras serles vetado el acceso al centro.

Mientras se manifestaban se unieron varios estudiantes varones de medicina que se negaron a acudir a clase al grito de "todos o ninguno".

“They closed the schools, the world remained silent, they closed our universities, silence, now they’ve come for our courses. What are we supposed to do? Kill ourselves?” Devastated Afghan girls mourn the loss of their education after the Taliban’s ban pic.twitter.com/2M6p2DSL99 — Yalda Hakim (@BBCYaldaHakim) December 22, 2022

“Nos reunimos aquí para oponernos a la prohibición de la educación universitaria femenina. Es genial que los estudiantes varones también se unieran a nuestra protesta. Todos nos negamos a hacer exámenes mientras se impida a las mujeres la entrada a las universidades”, dijo una de las estudiantes en un breve video compartido en redes sociales.

Con información de EFE