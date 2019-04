Tanto Gantz como Netanyahu se declaran ganadores en comicios muy reñidos en Israel

El Likud, el partido del primer ministro Benjamín Netanyahu, aventajaba a la coalición centrista Azul y Blanco de Beni Gantz con cerca del 75 % de los votos escrutados de los comicios celebrados este martes en Israel.



Según el Comité Central Electoral, con más de 3.4 millones de los votos emitidos (en torno a un 75 % escrutado) obtendría un 27.07 % de las papeletas, frente a un 25.96 % de Azul y Blanco.



Tanto Netanyahu como el exjefe del Estado Mayor Gantz se declararon como ganadores de los comicios al cerrar las urnas, con los primeros datos de las encuestas a pie de urna en esta muy reñida jornada electoral.



La mayoría de los sondeos daban al Azul y Blanco como el partido más votado, con una diferencia de entre tres y seis escaños del Likud del jefe del gobierno, lo que sin embargo no le garantizaba el encargo de la formación del próximo Ejecutivo.



"Ganamos. ¡El pueblo de Israel ha hablado! Gracias a miles de activistas y más de un millón de votantes. En estas elecciones hay un claro ganador y un claro perdedor. Bibi prometió 40 asientos y perdió a lo grande", dijeron en un mensaje Gantz y Yair Lapid, cabezas de lista de Azul y Blanco, tras conocerse las encuestas.



Netanyahu, por su parte, hizo cuentas y proclamó que "el bloque de la derecha liderado por el Likud ha ganado una victoria definitiva". "Agradezco a los ciudadanos de Israel la confianza. Empezaré a formar una coalición de gobierno con nuestros socios naturales esta noche", anunció en su cuenta de Twitter.



De hecho, el jefe del gobierno se puso en contacto en cuanto comenzó el recuento con los líderes de Kulanu (Moshe Kahlon), Israel Nuestro Hogar (Avigdor Lieberman) y del religioso Shas (Aryeh Deri), para asegurarse que le recomiendan al presidente, Reuvén Rivlin (también del Likud), para la tarea de formar el próximo Ejecutivo.



Las encuestas indican como más probable la formación de un gobierno de derechas, al calcular al bloque de centro e izquierda entre 56 y 60 escaños y a la derecha entre 60 y 66. Pero los resultados están muy ajustados y nada será definitivo hasta el recuento final, del que no se espera tener una imagen clara hasta las siete de la mañana del miércoles (4.00 GMT).



Rivlin tiene que elegir al candidato que más posibilidades tenga de unir una coalición y que más represente el voto popular, pero no necesariamente tiene que entregarle el encargo al líder más votado.



Desde que cerraron las urnas, los candidatos de la coalición centrista Azul y Blanco, sus equipos de campaña y simpatizantes celebraron en una sede habilitada para ello en Tel Aviv los prometedores resultados.