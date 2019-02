Telemundo denuncia secuestro de periodista Daniel Garrido en Venezuela

El periodista de Telemundo, Daniel Garrido, fue secuestrado cuando cubría el caso de la retención y deportación de reporteros de Univisión, y luego de unas horas fue liberado sin recibir explicación alguna, informó la cadena de noticias.

Mediante un comunicado, Telemundo indicó que Daniel fue secuestrado en del Hotel Cayena en La Castellana, informó que un grupo de individuos armados y sin identificar lo forzó a subirse a un vehículo y le cubrió la cabeza con una capucha.

Tras interrogarlo por seis horas y quitarle sus equipos de trabajo, los secuestradores lo liberaron sin explicación alguna y sin devolverle sus equipos.

Comunicado oficial de Noticias Telemundo sobre el secuestro de nuestro corresponsal Daniel Garrido hoy en Caracas mientras ejercía su labor periodística.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) y el Comité para la Protección de Periodistas emitió una declaración en Twitter denunciando la situación.

Posteriormente la redacción de Noticias Telemundo en Miami recibió un correo electrónico en el que Daniel confirmó su liberación. "Tras contactar con él, hemos constatado que se encuentra libre y en buen estado de salud".

"No es la primera vez que Daniel ha sido hostigado durante el ejercicio de su labor periodística. En ocasiones anteriores, ha sido víctima de acoso físico y le han robado sus equipos", sostuvo.

Daniel Garrido, reportero de Telemundo, apareció luego de ser ruleteado, incomunicado por 8 horas y robado por funcionarios del Sebin.

Telemundo dijo que repudia "este tipo de acoso que atenta contra la libertad de expresión y los derechos humanos".

De igual manera, le exigió al gobierno venezolano garantizar su derecho a informar, así como la integridad física de los periodistas operando en Venezuela, tal como lo establecen los convenios internacionales y las leyes del país.

El día de ayer, la cadena hispana Univision denunció que un equipo de periodistas de su departamento de noticias encabezado por Jorge Ramos se encontraba retenido en el Palacio de Miraflores desde este lunes por la tarde por órdenes de Nicolás Maduro.

El equipo de periodistas de Univision, encabezado por el mexicano Jorge Ramos, fueron liberados después de ser retenidos un par de horas por el gobierno venezolano.

Un equipo de Univision, encabezado por Jorge Ramos, está siendo arbitrariamente detenido en el Palacio de Miraflores en Caracas. Estaban entrevistando a Nicolás Maduro pero no le gustaron las preguntas. Su equipo técnico también fue confiscado.

En un mensaje en su cuenta de Twitter y en su página web Univision Noticias dijo que Ramos le estaba haciendo una entrevista a Maduro y como le "disgustaron las preguntas, ordenó detener la grabación, decomisar los equipos y retener a los periodistas".