Tensión en Sudamérica por crisis política y económica

Presidente de Perú defiende cierre del Congreso y descarta buscar reelección

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, asumió la responsabilidad de la disolución del Congreso y reiteró que no postulará en las elecciones generales del 2021, cuando concluirá la gestión que asumió en 2018, en una entrevista publicada este domingo en Lima.



El jefe de Estado disolvió el Parlamento, el pasado 30 de septiembre, al considerar que la mayoría opositora en el Legislativo le negó la confianza, por tercera vez, al rechazar las consideraciones que planteó para la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional.



Tras esa medida, convocó a elecciones parlamentarias para el próximo 26 de enero de 2020.



"No es una cuestión de confianza por un tema que sea superfluo o innecesario, no. Estamos hablando del guardián de la Constitución: El Tribunal Constitucional", declaró Vizcarra al diario El Comercio.





