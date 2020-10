Texas le cierra el paso al voto por correo ante elecciones en EU

Los condados de Texas limitarán a uno solo el sitio para que los votantes puedan dejar sus papeletas por correo antes del día de las elecciones, dijo el jueves el gobernador Greg Abbott.

La medida del gobernador cerrará más de una docena de lugares en al menos dos condados: Harris, que incluye Houston y había abierto 12 sitios para recoger las primeras papeletas de correo, mientras que Travis, que incluye Austin, tenía cuatro.

Texas es uno de los pocos estados de Estados Unidos que limita quién puede solicitar papeletas para votar por correo: sólo los votantes que tienen más de 65 años, una discapacidad, están en una cárcel o estarán fuera de la ciudad el día de las elecciones.

A principios de este año, tanto la Corte Suprema del estado como un tribunal federal de apelaciones rechazaron los intentos de extender el voto por correo a todos los tejanos en medio de la actual pandemia de coronavirus.

Dear Texas: Your governor, Greg Abbott, is trying to suppress your vote. — Stephen King (@StephenKing) October 1, 2020

Las elecciones del 3 de noviembre incluyen la carrera por la Casa Blanca entre el presidente Donald Trump y el aspirante demócrata Joe Biden, así como las competencias federales, estatales y locales.

En un guiño al brote, Abbott, un republicano, emitió una orden en julio que permite a los votantes presentar boletas de voto por correo por adelantado, en lugar de sólo el día de las elecciones, y extiende la votación anticipada por varios días. La proclamación del jueves modificó esa medida.

"Estos protocolos de seguridad mejorados asegurarán una mayor transparencia y ayudarán a detener los intentos de votación ilegal", dijo Abbott en un comunicado.

El secretario del condado de Harris, Chris Hollins, dijo que el cambio creará "una confusión generalizada y la supresión de los votantes", señalando que se han anunciado múltiples lugares durante semanas.

"Forzar a cientos de miles de ancianos y votantes con discapacidades a usar un solo lugar de entrega en un condado de casi 5 mil 180 kilómetros cuadrados es perjudicial y peligroso", dijo Hollins.