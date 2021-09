Ofrecen 10 mil dólares a quien denuncie el aborto en Texas

Si bien no ha dejado de generar polémica el tema del aborto, hay algunos lugares del mundo que han dado mucho más de qué hablar. Uno de los más recientes es Texas, donde entró en vigor una ley que prohíbe esta práctica a las seis semanas de gestación, justo cuando puede detectarse el latido del corazón del feto, sin importar que sean casos de incesto o violación.

La legislación también establece que cualquier ciudadano puede interponer una denuncia contra las clínicas o personas involucradas -así sea el taxista que la traslada a la clínica o el médico que la atiende- en la interrupción de un embarazo, incluso si solo es quien incita a someterse al procedimiento, lo que, tendría una recompensa de hasta 10 mil dólares de ser exitosa.

Sin embargo, quienes se sometan a este procedimiento, no pueden ser demandados.

Se prevé lluvia de demandas en Texas por Ley antiaborto

La Ley Antiaborto en Texas, en muchos de los casos, no permite ni siquiera a la mujer saber si está embarazada cuando ya no tiene otra opción.

Por un lado, quienes apoyan que la interrupción del embarazo es un derecho, aseguran que se abrió una puerta a un sinfín de demandas.

Nancy Pelosi, líder de los demócratas en la Cámara de Representantes en Estados Unidos, considera que con esta ley se motiva a que las personas se conviertan en "cazadores de recompensas".

Mientras que Kimberlyn Schwartz, portavoz de Texas Right to Life, la asociación antiaborto más grande del estado, asegura que "esto no es un incentivo para perseguir a los pro abortistas. La idea de una recompensa, los 10 mil dólares, es un concepto que ya existe en la ley de Texas".

"La industria del aborto intenta hacer ver que Texas va a ser el Salvaje Oeste, pero no hemos creado nada nuevo”, destacó al defender la ley.

Texas Right to Life se alista para las denuncias

La asociación celebra esta Ley Antiaborto, incluso lanzó un sitio web en agosto donde ofrece consejos sobre presuntas violaciones y la asesoría de un abogado para comenzar con las demandas.

A través de videos, Texas Right to Life llama a las personas a denunciar a aquellos que infrinjan la ley.

“Si tienes pruebas de un aborto después de que el latido del bebé sea audible, puedes denunciarlo de forma anónima en prolifewhistleblower.com“.

Ley Antiaborto desata protestas en EU

Desde que se aprobó la Ley Antiaborto que, sobre las denuncias infundadas señala la víctima no puede reclamar el reembolso de los gastos judiciales, las protestas en Estados Unidos se han hecho visibles. Ambas ideologías se hacen notar: los que están a favor y los que no.

El Gobierno de Joe Biden ha buscado formas de contrarrestar legalmente esta ley, que al mismo tiempo la Corte Suprema de Estados Unidos se ha negado a suspender.

Biden consideró el viernes que es "perniciosa" esta ley, sobre todo porque alienta a la población a delatar a quienes apoyen a las mujeres a abortar, sin importar la situación, a cambio de una recompensa.

"Lo más pernicioso de esta ley de Texas es que crea una especie de autoproclamado sistema de justicieros, en el que la gente busca recompensas", dijo el mandatario en conferencia de prensa al mismo tiempo de señalar que "suena ridículo, casi antiestadounidense.









