The World Talks reúne a medios de todo el mundo para dialogar: únete a la conversación

Un nuevo experimento de diálogo global llegará el próximo 25 de junio, donde personas de todo el mundo y podrán discutir temas de interés como el cambio climático o la igualdad.

Su nombre es "The World Talks", un algoritmo lanzado por ZEIT ONLINE, que formará parejas de conversación con participantes que representan puntos de vista opuestos y viven lo más lejos posible entre sí.

La plataforma estará acompañada de una red internacional de medios de 15 países: Organización Editorial Mexicana, News24 de Sudáfrica, El Tiempo de Colombia, NV de Ucrania, los medios de exilio Meduza de Rusia, The Mirror del Reino Unido, The Caravan y The Quint de India, Pulse de Ghana, RED/ACCIÒN de Argentina, Hankyoreh de Corea del Sur, Workpoint Today de Tailandia, The New Humanitarian de Suiza, The Green Line de Canadá, Gedi Group de Italia y Unbias Las noticias de Alemania.

The World Talks es su oportunidad única de conocer a alguien de un país, un contexto y una mentalidad totalmente diferentes para hablar sobre temas globales. | Foto: Cortesía The World Talks

"The World Talks" es parte de "My Country Talks", una plataforma internacional para el diálogo político, desarrollada también por ZEIT ONLINE en 2018.

Desde entonces, más de 250 mil personas en todo el mundo se han registrado para una controvertida conversación uno a uno en más de 30 países.

"Europe Talks" y "My Country Talks" han sido galardonados con el Premio Jean Monnet para la Integración Europea y el Premio del Presidente de la Asociación Internacional de Relaciones Públicas (IPRA), entre otros.

En 2021, "My Country Talks" fue preseleccionado para el Premio Nannen.

