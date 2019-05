May publicará el viernes proyecto de ley sobre el Brexit

Londres.- La primera ministra británica, Theresa May, anunció hoy en la Cámara de los Comunes que publicará el viernes el proyecto de ley sobre el acuerdo del "brexit", a fin de que los diputados tengan tiempo de "estudiarlo" antes de que sea votado a principios de junio.

May pidió a los parlamentarios que apoyen la tramitación de esta legislación, que podrán enmendar a su gusto, para asegurar la salida del Reino Unido de la Unión Europea antes del receso veraniego, después de que el tratado negociado con los Veintisiete fuera rechazado ya en tres ocasiones previas.

La líder conservadora, que afronta enormes presiones para que dimita, reiteró las diez promesas que ya hizo el martes a los diputados a cambio de que aprueben el texto legislativo, entre ellas votar eventualmente sobre si se ha de celebrar un segundo referéndum.

El proyecto de ley del acuerdo de retirada de la UE debía en principio votarse una vez los Comunes ratificaran el pacto sellado con Bruselas, pero, como esto no ha sucedido, la jefa del Gobierno ha decidido impulsar la legislación como otra vía para secundar el tratado.

Sin embargo, tanto la oposición laborista como buena parte de los "tories" han rechazado esta complicada maniobra y han adelantado que votarán en contra del texto en la primera fase de su trámite parlamentario.

El dirigente laborista, Jeremy Corbyn, incidió este miércoles en que el bautizado por May como "nuevo plan de 'brexit'" no es más que "una versión reempaquetada" del anterior y lamentó que el Gobierno "no ha modificado su postura".

May no precisó en su comparecencia de hoy en qué fecha tendrá lugar la primera votación del proyecto de ley -que daría paso a la presentación de enmiendas al mismo- y se limitó a señalar que será después del receso parlamentario previsto del 27 de mayo al 2 de junio.

Previamente, el Gobierno indicó que la ley se votaría en la semana del 3 de junio, que coincide con una visita de Estado al Reino Unido del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La política conservadora ya imploró ayer a los diputados en un discurso que, a cambio de un conjunto de diez concesiones, apoyen la ley sobre el acuerdo del "brexit", que traslada al derecho nacional el pacto de salida negociado con la UE en 2018 y en la práctica supone una nueva ocasión para ratificarlo.

Si los parlamentarios aprobaran el texto, se compromete a someter entonces a votación la posibilidad de celebrar un nuevo referéndum, tras el de 2016, en el que los británicos confirmarían o rechazarían los términos finales del divorcio, además de garantizar una unión aduanera temporal y proteger los derechos de los trabajadores.

Esta oferta se percibe como una última apuesta de May como primera ministra, en un momento en el que está ya lanzada en el Partido Conservador la carrera para sucederla y frente a un probable batacazo de los "tories" en las elecciones europeas.