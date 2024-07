Tiburón ataca y deja dos heridos en Isla del Padre en Texas

El ataque de un tiburón tiñó de rojo los festejos del Día de Independencia en Estados Unidos, luego de que mordió a dos personas en playas de Isla del Padre en Texas.

De acuerdo a autoridades del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas, dos personas fueron mordidas por un tiburón, y otras dos dijeron ver al mismo escualo pero no resultaron heridos.

Los lesionados fueron trasladados al Centro Médico Regional Valley en Brownsville, Texas. Posteriormente, uno de ellos fue trasladado en avión a otro hospital.

¿Qué sucedió en Isla del Padre?

Durante la mañana de este jueves, policías respondieron a un llamado de emergencia sobre que un hombre había sufrido una grave mordedura de tiburón.

El departamento de policía y bomberos atendieron a la víctima en el lugar. La víctima tenía una mordedura de tiburón en la pierna.

Después, los servicios de emergencia atendieron a una mujer por una mordida en su pierna izquierda.

A través de redes sociales han circulado videos en los que se observan a paramédicos sacando a la mujer del agua y envolviéndole un torniquete alrededor de la pierna para frenar el sangrado.

En otro video se puede ver una aleta dorsal nadando de un lado a otro cerca de la costa.

There were four back to back shark attacks this July 4 at South Padre Island, TX. Texas Game Wardens confirmed. Authorities believe it was one shark in those four attacks. Authorities keeping people out of the water. pic.twitter.com/Na6K3ftCRe — ChristianvonPreysing (@vonPreysing) July 4, 2024 🚨 BREAKING: Shark Attack on 4th of July at South Padre Island, Texas leaves one hospitalized. pic.twitter.com/rau8pWU9hQ — 𝚃𝙷𝙴 𝚆𝙷𝙸𝚃𝙴 𝚁𝙰𝙱𝙱𝙸𝚃 (@White_Rabbit_OG) July 4, 2024

Buscan a tiburón

Chris Dowdy, guardabosques del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas, dijo que las autoridades creen que un solo tiburón de casi dos metros de largo fue el responsable.

En tanto, la Guardia Costera de Estados Unidos desplegó un operativo con drones, barcos y un helicóptero para buscar al tiburón.



