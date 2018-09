Tiroteo en banco de Cincinnati deja dos muertos y cinco lesionados

Cincinnati.- Dos personas murieron y al menos cinco resultaron heridas de gravedad hoy durante un tiroteo en el interior de un banco en el centro de Cincinnati, Ohio, informaron las autoridades.

"El incidente de tirador activo está siendo investigado en Fifth Third Bank ", dijo una vocero de la policía. "Más detalles se darán luego", indicó. La policía todavía está trabajando para limpiar el edificio del banco, añadió.

@CincyPD UPDATE: active shooter/officer involved shooting incident at Fifth Third Bank at 511 Walnut Street in lobby and loading dock. Call received at 9:10am. Five victims injured, three dead. Suspect is dead. Three or four officers responded and engaged the shooter. pic.twitter.com/AlRP6wTANw — Cincinnati Police Department (@CincyPD) 6 de septiembre de 2018 @CincyPD units are still actively clearing the scene in the 500 block of Walnut St. related to the active shooter investigation. People in the immediate vicinity should remain on lockdown until further notice. Continue to follow this feed for updates. pic.twitter.com/V7IwmzPE5S — Cincinnati Police Department (@CincyPD) 6 de septiembre de 2018

El lugar fue declarado seguro alrededor de las 09:15 horas locales pero hay múltiples víctimas en el área. Cuatro víctimas fueron trasladadas al Centro Médico de la Universidad de Cincinnati, dijeron funcionarios del hospital.

El regidor de la Ciudad de Cincinnati, P.G. Sittenfeld, escribió en un mensaje en Twitter: "disparos múltiples, y trágicamente hay muertes". También señaló que se sospecha que el pistolero está muerto.

Terrible shooting incident in the heart of our city this morning. Multiple shot, and tragically there are fatalities. Details still emerging. Pray for our city. — P.G. Sittenfeld (@PGSittenfeld) 6 de septiembre de 2018 Update (but still fluid): 5 shot, including shooter, who now being told is in critical but not deceased. Police & Fire doing exemplary job. https://t.co/qNX2eeyEAt — P.G. Sittenfeld (@PGSittenfeld) 6 de septiembre de 2018



El vicealcalde de Cincinnati, Chris Smitherman, informó que dos personas han muerto como resultado del tiroteo y dijo que uno es el tirador. "El número de víctimas puede aumentar a cinco", señaló.

Un testigo del tiroteo dijo que al menos tres personas resultaron heridas.