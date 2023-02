Reportan tiroteo en centro comercial Cielo Vista de El Paso, Texas

Autoridades han reportado un tiroteo en el centro comercial Cielo Vista ubicado en El Paso, Texas, donde hasta el momento se tiene como saldo preliminar dos lesionados.

De acuerdo con la Policía el tiroteo se encuentra activo y se buscan a dos hispanos sospechosos, los cuales se encuentran armados.

Police are responding to shots fired in the food court of Cielo Vista Mall, scene still active. Avoid the area. — EL PASO POLICE DEPT (@EPPOLICE) February 16, 2023 Mall scene is still active please avoid the area. Multiple agencies responding to the area. — EL PASO POLICE DEPT (@EPPOLICE) February 16, 2023

Por su parte, el Consulado de General de México en El Paso informó a través de su Twitter se encuentra al pendiente del incidente y proporcionó números de emergencia para que en caso de necesitarlo, la gente se comunique a través de ellos.

⚠️IMPORTANTE⚠️@ConsulmexElPaso se encuentra al pendiente del incidente ocurrido en el centro comercial de Cielo Vista. Se recomienda seguir las indicaciones de las autoridades.



De requerir asistencia consular, comunícate a los siguientes números de emergencia



☎️ 915 549 0003 — Consulado General de México en El Paso (@ConsulmexElPaso) February 16, 2023

En breve, más información.