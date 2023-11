Tiroteo en Ohio deja al menos 6 niños heridos y un muerto

Un tiroteo se registró esta noche en Cincinnati, Ohio, donde seis niños resultaron heridos y una persona perdió la vida.

De acuerdo con las autoridades, los pequeños fueron trasladados a un hospital infantil, pero hasta el momento se desconoce el motivo del ataque.

La emisora WCPO 9 informó que los niños heridos fueron trasladados al Centro Médico de la Universidad de Cincinnati y al Hospital Infantil de Cincinnati.

#BREAKING: Massive police presence around Laurel Park downtown.

Reports of a shooting in the area.

Multiple people on scene are calling out to police asking about their family members.@WCPO pic.twitter.com/FAvAbBGBVt — Sean DeLancey (@SeanDeLanceyTV) November 4, 2023

En entrevista, la jefa del Departamento de Policía de Chicago, Teresa Theetge, señaló que al menos dos menores estuvieron involucrados, pero no especificó cuáles son sus edades.

Por su parte, medios locales han informado sobre un gran despliegue policial en Laurel Park.

Cabe recordar, que el pasado 25 de octubre se registró un tiroteo masivo en la ciudad de Lewiston, en el estado de Maine, que dejó 18 muertos, siendo el más grave en EU en lo que va de año.

Incluso este viernes el presidente estadounidense, Joe Biden, acudió a dicha ciudad para presentar sus condolencias e hizo un llamamiento al consenso político frente a las armas de asalto considerando que es de "sentido común".

Estos ataques reabren nuevamente el debate de las armas de fuego, y en particular sobre los rifles de asalto semiautomáticos, que en muchos lugares pueden comprarse por unos cientos de dólares tras cumplir los 18 años de edad.

