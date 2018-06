Tiroteo en consultorio dental en Colorado, EU, deja cuatro heridos

Autoridades reportaron un tiroteo en un consultorio dental en Westminster, al noreste de Denver, Colorado, EU. El diario The Denver Post informó que han resultado heridas al menos cuatro personas.



Entre los lesionados se encuentran dos adultos y dos niños, sin embargo no han informado cuál es su estado de salud ni a que hospital fueron trasladados.

La policía de Westminster informó que el sujeto está prófugo, indicó que está trabajando para obtener una descripción exacta del tirador.

Suspect in shooting is at large. We are working on getting an accurate suspect description. — Westminster Police (@WestminsterPD) 14 de junio de 2018

Se están realizando un operativo cerca de la zona, asimismo se encuentran buscando un vehículo Toyota, en el que huyó el tirador, la policía advirtió que va armado y puede ser peligroso.